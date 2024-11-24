Momen Romantis Thariq Halilintar Gendong Aaliyah Massaid di Mini Soccer Clash

Momen romantis tercipta saat Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar bertanding dalam ajang BRI Mini Soccer Clash yang berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (24/11/2024).

Di ajang olahraga antar selebritis ini, Aaliyah dan Thariq tergabung dalam tim Cemerlang bersama Duta Sheila On 7, Dul Jaelani, Axel Matthew Thomas hingga Harris Vriza, Jirayut, Fajjar Sadboy, Hana Malasan, Tissa Biani dan Boiyen. Thariq pun dipercaya sebagai kapten tim.

Mereka menantang tim Brilian dengan El Rumi sebagai Kapten dan tim diisi oleh Bastian Steel, Alshad Ahmad, Praz Teguh dan Anwar Sanjaya, Asyraf Jamal, Rob Clinton Cardinal, Vonny Felicia, Davina Karamoy, Ummi Quary dan Haruka eks JKT48.

Thariq dan Aaliyah yang mengenakan jersey putih begitu kompak dengan memakai nama punggung gabungan nama mereka, yakni Mr. Althor dan Mrs. Althor. Aaliyah mengenakan nomer 26 yang merupakan tanggal pernikahan mereka sementata Thariq mengenakan nomer 8, tanggal lahir Aaliyah.

Tak hanya itu, momen romantis tercipta saat pergantian permain terjadi di menit ke-7. Aaliyah yang menjadi starter, digantikan oleh Hana Malasan.

Thariq pun tak ingin membiarkan istri tercintanya berjalan ke bench sehingga dia langsung menggendong Aaliyah Massaid untuk mengantarnya ke bench pemain yang langsung disambut teriakan histeris penonton.

Sementara pertandingan berlangsung sengit karena banyak peluang tercipta dari kedua tim. Gol pertama untuk tim Brilian tercipta oleh Praz Teguh dengan nama dan nomer punggung Palugada 41 saat pertandingan baru berjalan 8 menit. Praz langsung melakukan selebrasi 'siuuu' ala pesepakbola Christiano Ronaldo.

Axel Matthew Thomas berhasil memecah kebuntuan tim Cemerlang dengan menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-17.

Tak lama berselang, kapten tim Brilian, El Rumi mencetak gol di menit ke-22 sehingga kembali unggul. El Rumi tampak begitu emosional ketika melakukan selebrasi 'siuuu' untuk merayakan golnya.