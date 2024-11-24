Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Melody Laksani Akui Tidak Jijik atau Kotor saat Terjun ke Lahan Pertanian

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |16:56 WIB
Melody Laksani Akui Tidak Jijik atau Kotor saat Terjun ke Lahan Pertanian
Melody Laksani Akui Tidak Jijik atau Kotor saat Terjun ke Lahan Pertanian, (Foto: Instagram/@melodylaksani92)
A
A
A

Penyanyi Melody Laksani baru-baru ini kembali memperlihatkan kecintaannya di dunia pertanian, mulai dari menanam hingga memanen sayur dan buah-buahan.

Sebagai lulusan Agroteknologi Universitas Padjadjaran, Melody Laksani, Melody mengaku tidak jijik karena kotor saat terjun ke lahan pertanian. Sebab itu sudah jadi makanannya sehari-hari sejak 

"Enggak lah (jijik), karena kan emang dari waktu kuliah, aku emang kerjain ke lapangan karena jurusannya agroteknologi," kata Melody Laksani dikutip dari YouTube Populer Seleb, Minggu (24/11/2024).

"Jadi memang banyak di lapangan juga, jadi ya cukup terbiasa lah sama yang namanya lahan pertanian," lanjut Melody.

Eks member JKT48 itu bahkan merasa jika kegiatannya saat terjun ke lahan pertanian selalu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Meski melelahkan akan tetapi berkebun memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Melody Laksani.

