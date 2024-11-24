Rizky Febian Temani Mahalini ke Rumah Sakit, Netizen: Hamilkah?

Kabar tak sedap dari penyanyi, Mahalini. Pelantun Sisa Rasa ini jatuh sakit hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.

Kabar itu diungkap musisi sekaligus suami Mahalini, Rizky Febian. Ia mengaku kaget dan panik saat sang istri dilarikan ke rumah sakit akibat kelelahan.

“Cepet sembuh istriku. Benar-benar kemarin panik dan ga tega liat Lini kecapean sampe drop dan mengaruskan dibawa ke RS,” kata Rizky di Instagram-nya, @rizkyfbian, Minggu (24/11/2024).

Postingan putra sulung komedian Sule ini memerlihatkan momen Mahalini yang terbaring lemas di rumah sakit. Iky, akrab Rizky disapa segera menghampiri sang istri dan memberikannya ciuman hangat.

Meski dalam kondisi lemas, Mahalini tetap memberikan senyumannya saat didampingi sang suami. Iky juga selalu mendoakan sang istri agar segera pulih dan bisa beraktivitas.

“Makasih banyak buat semua yg sudah doain Lini,” tambah Iky.

Sementara itu, Mahalini diduga mengalami kelelahan sehingga dirinya harus dirawat di rumah sakit. Segudang aktivitas memungkinkan Mahalini tumbang sehingga harus banyak istirahat.