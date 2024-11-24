Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rizky Febian Temani Mahalini ke Rumah Sakit, Netizen: Hamilkah?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |13:53 WIB
Rizky Febian Temani Mahalini ke Rumah Sakit, Netizen: Hamilkah?
Rizky Febian Temani Mahalini di Rumah Sakit, Netizen: Hamilkah?
A
A
A

Kabar tak sedap dari penyanyi, Mahalini. Pelantun Sisa Rasa ini jatuh sakit hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.

Kabar itu diungkap musisi sekaligus suami Mahalini, Rizky Febian. Ia mengaku kaget dan panik saat sang istri dilarikan ke rumah sakit akibat kelelahan.

“Cepet sembuh istriku. Benar-benar kemarin panik dan ga tega liat Lini kecapean sampe drop dan mengaruskan dibawa ke RS,” kata Rizky di Instagram-nya, @rizkyfbian, Minggu (24/11/2024).

Postingan putra sulung komedian Sule ini memerlihatkan momen Mahalini yang terbaring lemas di rumah sakit. Iky, akrab Rizky disapa segera menghampiri sang istri dan memberikannya ciuman hangat.

Meski dalam kondisi lemas, Mahalini tetap memberikan senyumannya saat didampingi sang suami. Iky juga selalu mendoakan sang istri agar segera pulih dan bisa beraktivitas.

“Makasih banyak buat semua yg sudah doain Lini,” tambah Iky.

Sementara itu, Mahalini diduga mengalami kelelahan sehingga dirinya harus dirawat di rumah sakit. Segudang aktivitas memungkinkan Mahalini tumbang sehingga harus banyak istirahat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224/sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/611/3157488/mahalini-Bu4e_large.jpg
4 Potret Modis Mahalini Main Padel, Menyala Hot Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152710/5_potret_modis_mahalini_liburan_di_singapura_tenteng_tas_nyaris_seharga_rumah-ISZr_large.jpg
5 Potret Modis Mahalini Liburan di Singapura, Tenteng Tas Nyaris Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149123/intip_4_potret_outfit_mahalini_di_ngunduh_mantu_al_ghazali_dan_alyssa_daguise-onDT_large.jpg
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/612/3139748/4_potret_mahalini_mirror_selfie_moms_yang_bikin_pangling-yc6T_large.jpg
4 Potret Mahalini Mirror Selfie, Moms yang Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135693/5_potret_mahalini_pasca_melahirkan_yang_bikin_netizen_salfok_body_goals_bikin_iri_kaum_hawa-zKot_large.jpg
5 Potret Mahalini Pasca-Melahirkan yang Bikin Netizen Salfok, Body Goals Bikin Iri Kaum Hawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement