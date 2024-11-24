Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nissa Sabyan Jadi Ibu Sambung Anak-Anaknya, Ririe Fairus Ogah Jalin Komunikasi

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |11:18 WIB
Nissa Sabyan Jadi Ibu Sambung Anak-Anaknya, Ririe Fairus Ogah Jalin Komunikasi
Nissa Sabyan Jadi Ibu Sambung Anak-Anaknya Ririe Fairus Ogah Jalin Komunikasi, (Foto: Instagram)
A
A
A

Mantan istri Ayus, Ririe Fairus angkat bicara mengenai pernikahan Ayus dengan Nissa Sabyan yang ternyata berlangsung pada Juli 2024 lalu. Ririe mengaku, dirinya sudah lama mengetahui soal pernikahan mantan suaminya.

Itu tak lama berselang usai akad nikah Ayus dan Nissa digelar. Disinggung mengenai perasaannya melihat Nissa Sabyan kini menjadi ibu sambung untuk anak-anaknya, Ririe Fairus hanya bisa pasrah.

Meski sempat muncul rumor bahwa Nissa menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Ayus, Ririe nampaknya sudah berdamai dengan masa lalu itu.

"Ya sudah, takdirnya mau gimana lagi," ujar Ririe Fairus di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. 

Ririe Fairus mengaku, hingga saat ini dirinya belum pernah bertemu dengan Nissa, meski perempuan itu telah resmi menjadi istri baru mantan suaminya. Menurutnya, komunikasi atau pertemuan seharusnya hanya dilakukan dengan Ayus jika menyangkut urusan anak-anaknya, tidak perlu dengan Nissa. 

Telusuri berita women lainnya
