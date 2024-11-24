Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mpok Alpa Tak Alami Baby Blues saat Punya Bayi Kembar: Ini Momen Langka

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |10:36 WIB
Mpok Alpa Tak Alami Baby Blues saat Punya Bayi Kembar: Ini Momen Langka
Mpok Alpa Tak Alami Baby Blues saat Punya Bayi Kembar, (Foto: Instagram/@nina_mpokalpa)
A
A
A

Mpok Alpa sangat antusias mengurus anak kembarnya yang lahir pada 8 Oktober 2024 lalu. Dia bahkan kompak membagi tugas bersama sang suami, Ajie Darmaji, saat menenangkan bayinya ketika menangis.

Dinamika itu, tak membuat dirinya lantas mengalami baby blues. Menurutnya, punya anak kembar merupakan anugerah terindah yang diberikan Tuhan.

"Stres ya? Nggak Alhamdulillah, gue menikmati, ini momen langka buat gue, di keluarga gue ini momen yang nggak disangka-sangka," kata Mpok Alpa di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Sebaliknya, memiliki bayi kembar justru membuat Mpok Alpa dan suami makin semangat menjalani hidup.

"Ini juga nggak disangka juga gue hamil diluar prediksi, hamil anak kembar diluar prediksi, Alhamdulillah luar biasa, nggak ada tuh baby blues, ini buat memicu hidup gue lebih semangat," jelasnya.

Kehadiran bayi kembar juga tak membuat anak-anak Mpok Alpa cemburu. Sebalinya, mereka bahkan sangat menyayangi sang adik dan ikut membantu ibunya mengurus mereka.

"Senenglah, apalagi si Petong, dia seneng banget sama sayang banget sama adik-adiknya, apalagi ada anak perawan jadi bisa menggantikan, dia bisa belajar juga ngurusin adik-adiknya yang masih bayi, kalau si Petong belum bisa 'aku maunya pas udah anteng', 'jangan gitu kak, kamu harus belajar gendong adiknya yang rewel juga, jadi kamu bisa nenanginnya," tutup Mpok Alpa.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/612/3098413/masayu_clara_melahirkan_anak_ketiga_berjenis_kelamin_laki_laki_bernama_ryu_akira_sarfaraz_hy-fzAH_large.jpg
Masayu Clara Melahirkan Anak Ketiga Berjenis Kelamin Laki-Laki Bernama Ryu Akira Sarfaraz Hy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/612/3089377/kocak_cerita_mpok_alpa_kewalahan_saat_bayi_kembarnya_berebut_asi-tqKg_large.jpg
Kocak, Cerita Mpok Alpa Kewalahan saat Bayi Kembarnya Berebut ASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175051//suami_mpok_alpa_aji_darmaji-saTk_large.jpg
Kenang Kebaikan Mpok Alpa, Aji Darmaji Sedekahkan Baju Peninggalan Istrinya Lewat Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/33/3172532//mpok_alpa-kO4g_large.jpg
Putri Sulung Mpok Alpa Gantikan Posisi Ibu untuk Adik-adiknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170647//mpok_alpa-Fevj_large.jpg
Kakak Mpok Alpa Kecewa Aji Darmaji Tak Beri Tahu Keluarga soal Perwalian Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/33/3170192//suami_mpok_alpa_aji_darmaji-CuGR_large.jpg
Aji Darmaji Sulit Tidur Jika Teringat Sosok Mpok Alpa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement