Mpok Alpa Tak Alami Baby Blues saat Punya Bayi Kembar: Ini Momen Langka

Mpok Alpa sangat antusias mengurus anak kembarnya yang lahir pada 8 Oktober 2024 lalu. Dia bahkan kompak membagi tugas bersama sang suami, Ajie Darmaji, saat menenangkan bayinya ketika menangis.

Dinamika itu, tak membuat dirinya lantas mengalami baby blues. Menurutnya, punya anak kembar merupakan anugerah terindah yang diberikan Tuhan.

"Stres ya? Nggak Alhamdulillah, gue menikmati, ini momen langka buat gue, di keluarga gue ini momen yang nggak disangka-sangka," kata Mpok Alpa di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Sebaliknya, memiliki bayi kembar justru membuat Mpok Alpa dan suami makin semangat menjalani hidup.

"Ini juga nggak disangka juga gue hamil diluar prediksi, hamil anak kembar diluar prediksi, Alhamdulillah luar biasa, nggak ada tuh baby blues, ini buat memicu hidup gue lebih semangat," jelasnya.

Kehadiran bayi kembar juga tak membuat anak-anak Mpok Alpa cemburu. Sebalinya, mereka bahkan sangat menyayangi sang adik dan ikut membantu ibunya mengurus mereka.

"Senenglah, apalagi si Petong, dia seneng banget sama sayang banget sama adik-adiknya, apalagi ada anak perawan jadi bisa menggantikan, dia bisa belajar juga ngurusin adik-adiknya yang masih bayi, kalau si Petong belum bisa 'aku maunya pas udah anteng', 'jangan gitu kak, kamu harus belajar gendong adiknya yang rewel juga, jadi kamu bisa nenanginnya," tutup Mpok Alpa.

(Kemas Irawan Nurrachman)