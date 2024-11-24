Ngakak! Pria Ini Dengar Suara Kuntilanak saat Sepedaan, Malah Baca Doa Makan

Mendengar suara seram dari makhluk gaib tentu bikin bulu kuduk berdiri. Hal tersebut sangat menyeramkan hingga membuat seseorang yang mengalaminya ketakutan dan auto membaca doa.

Seperti yang dialami netizen satu ini pemilik akun TikTok, @inimaistra. Videonya viral di media sosial saat bersepeda di malam hari sembari melintasi jalan di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Jalan tersebut begitu sepi dan tak ada pengendara lain. Tiba-tiba terdengar suara tertawa sesosok wanita yang diduga kuntilanak.

“Etdah bujug,” tulis akun tersebut, dikutip Minggu (24/11/2024).

Saat mendengar suara tersebut, pengendara sepeda ini sontak mengayuhnya dengan cepat sembari berdoa. Lucunya, bukan doa pengusir setan, melainkan doa makan yang diucap saat mendengar suara tawa kuntilanak ini.

“Allahumma barik lana fiima razaqtana wa qina adzabannar,” ucapnya dengan panik.

Seperti diketahui, seseorang yang terganggu dengan makhluk gaib biasanya akan segera melantunkan Ayat Kursi. Namun, aksi netizen ini menggelitik warganet lantaran malah membaca doa makan akibat panik.