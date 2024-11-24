Dokter Ayu Widyaningrum Raih Beautypreneur Awards 2024, Momentum Kembangkan Bisnis Kecantikan Lokal

DOKTER Ayu Widyaningrum yang menginspirasi dengan pendekatan ilmiah dan kecintaan pada teknologi kecantikan terkini, meraih penghargaan Beautypreneur Awards 2024 dari HighEnd.

Beautypreneur Awards 2024 sebagai ajang apresiasi bagi para tokoh yang ikut berkontribusi dalam perkembangan bisnis kecantikan di Indonesia, yang bahkan telah mampu mengadaptasi teknologi berstandar internasional.

Usai menerima penghargaan, Dokter Ayu mengungkap perasaan bangganya karena terpilih dari sekian banyak pelaku bisnis kecantikan yang kini kian menjamur di Indonesia. Penghargaan ini dijadikan sebagai pelecut semangat baginya untuk terus berinovasi dalam bidang yang digelutinya, agar mampu bersaing dengan pelaku di mancanegara.

"Dengan penghargaan ini, saya harus lebih meningkatkan potensi diri saya untuk mengembangkan dan belajar lebih lanjut di bidang dermatologi estetika untuk mempunyai suatu inovasi dan gagasan terbaru, di mana kita tidak boleh kalah dari luar negeri," ujar Dokter Ayu di iNews Tower, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Tak ingin berkembang seorang diri, Dokter Ayu ingin mengajak masyarakat untuk terus berinovasi, khususnya di dunia kecantikan agar tak perlu jauh-jauh ke luar negeri ketika ingin melakukan perawatan kulit wajah.