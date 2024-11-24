Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Maarten Paes Perkenalkan Bubur Ayam ke Pacar, Luna Bijl: Enak!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |19:19 WIB
Maarten Paes Perkenalkan Bubur Ayam ke Pacar, Luna Bijl: Enak!
Maarten Paes Perkenalkan Bubur Ayam ke Pacar, Luna Bijl: Enak! (Foto: TikTok Maarten Paes)
A
A
A

Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes tengah menikmati momen liburannya di Pulau Dewata, Bali bersama sang kekasih, Luna Bijl. Maarten dan Luna asyik pamer momen bahagia bersama dan menikmati pemandangan indah di Bali.

Tak cuma mengagumi Bali, Maarten dan Luna juga mencicipi makanan nusantara di tempat mereka menginap. Maarten mengajak Laura menyantap bubur ayam dengan kuah soto yang terlihat lezat dan menggiurkan.

“Bubur ayam soto,” kata Luna dari akun TikTok, @maarten.paes.

Marteen Paes Perkenalkan Bubur Ayam ke Pacar, Luna Bijl: Enak!
Marteen Paes Perkenalkan Bubur Ayam ke Pacar, Luna Bijl: Enak!

“Good, try, try,” kata Maarten.

Bubur tersebut lengkap disajikan dengan ayam suir dan juga telur rebus. Lengkap dengan daun bawang dan kuah soto yang nikmat.

“Enak!,” kata Luna.

Sekali mencicipinya, Luna langsung menyukai bubur ayam tersebut. Ia pun berkali-kali menyantap bubur tersebut dengan lahap.

Telusuri berita women lainnya
