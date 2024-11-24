Potret Wulan Guritno Tampil Stunning dengan Berkebaya di FFI

Potret Wulan Guritno Tampil Stunning dengan Berkebaya di FFI, (Foto: Instagram)

Wulan Guritno belum lama ini menghadiri gelaran Festival Film Indonesia (FFI) 2024. Tak sendiri, ia datang bersama putrinya, Shaloom Razade.

Seperti biasa, penampilan Wulan Guritno sukses menyita perhatian. Dia tampil stunning dalam balutan busana kebaya.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @wulanguritno, Minggu (24/11/2024):

1. Cantik berkebaya

Potret Wulan Guritno Tampil Stunning dengan Berkebaya di FFI

Potret cantik Wulan Guritno dalam balutan kebaya. Ia memakai kebaya nuansa hitam dari brand Tangan Prive. Kebaya transparan itu ia padukan dengan kain songket dengan motif emas. Ia menambahkan hand bag hitam pada tampilannya.

"Cantik banget mamah Wulan," kata @acep***

2. Tampil flawless

Potret Wulan Guritno Tampil Stunning dengan Berkebaya di FFI

Wulan Guritno mempercantik tampilannya dengan makeup tebal. Wajahnya terlihat flawless dengan makeup nuansa pink dan lipstik merah merona. Sementara itu rambutnya ditata updo dan ia menambahkan anting besar.

"Cantik sekali," tambah @ririn***