5 Trik Ampuh Mengeringkan Baju Tanpa Sinar Matahari di Musim Hujan

Trik ampuh mengeringkan baju tanpa sinar matahari di musim hujan. (Foto: The Guardian)

MEMASUKI musim hujan, banyak orang mulai khawatir dengan berbagai hal, termasuk urusan mencuci pakaian. Pakaian yang dicuci, biasanya perlu dijemur di bawah sinar matahari agar cepat kering dan terhindar dari bau tak sedap.

Tak perlu panik, kini ada beberapa cara untuk mengeringkan pakaian tanpa sinar matahari. Cara ini cocok dilakukan di saat musim hujan.

Seperti apa tips mudahnya? Yuk, simak dilansir The Guardian, Sabtu (23/11/2024).

1. Menggunakan Dehumidifier

Pertama menggunakan dehumidifier. Dehumidifier dapat menarik kelembapan berlebih dari udara, sehingga baik untuk mengeringkan pakaian dengan maksimal.

Cara ini dapat dilakukan agar pakaian yang dicuci tak lembap dan berjamur sehingga mampu menghindari bau.

2. Menggunakan Kipas

Selanjutnya menggunakan kipas. Kipas akan mengalirkan udara sehingga membantu mengeringkan pakaian lebih cepat, meski tak dibantu dengan sinar matahari.

Anda bisa menggantung beberapa pakaian kemudian mengarahkan kipas angin ke baju-baju tersebut. Cara ini bisa mengurangi kelembaban pada pakaian sehingga tak berbau dan berjamur.

3. Gantung Pakaian

Menggantung pakaian yang lembab ataupun basah dapat membantunya lebih cepat kering. Saat pakaian digantung, itu akan terkena angin dan membuat sirkulasi udara untuk mengeringkan pakaian tersebut.

Gantung pakaian di udara terbuka. Beri jarak beberapa inci di antara setiap gantungan untuk memastikan ada aliran udara yang baik.