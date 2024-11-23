Viral Sosok Berambut Putih di Bali Mirip Ganjar Pranowo, Netizen: Ini Versi Android

BARU-BARU ini, sebuah video viral di media sosial menampilkan seorang pria berambut putih yang disebut-sebut mirip dengan Ganjar Pranowo. Saking miripnya, pria berambut putih yang tampak duduk di pinggir jalan itu memiliki wajah yang serupa bak pinang dibelah dua dengan Ganjar Pranowo.

Hal ini sukses membuktikan mitos yang menyebut, setiap orang itu punya doppelganger atau kembaran yang tidak berhubungan darah.

Sosok pria berambut putih yang mirip dengan kandidat Calon Presiden 2024 itu pertama kali direkam oleh seseorang dari dalam mobil, salah satunya diunggah di akun Instagram @awreceh.id, sehingga berujung viral.

Dalam video tersebut, pria berambut putih tersebut tampak duduk sambil sesekali memperhatikan orang yang lalu lalang di sekitarnya. Diduga lokasi video tersebut berada di Bali.

“Gak pernah kelihatan pak Ganjar, ternyata lagi di Bali gais,” tulis keterangan video tersebut.