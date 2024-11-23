Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Waduh, Benny Blanco Ternyata Ngaku Jarang Mandi, Ini Alasannya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |16:36 WIB
Waduh, Benny Blanco Ternyata Ngaku Jarang Mandi, Ini Alasannya
Ini Alasan Benny Blanco Ngaku Jarang Mandi (Foto: Riccardo Savi/wireimage for NARAS)
A
A
A

Produser musik Benny Blanco mendadak mencuri perhatian warganet. Belum lama ini, kekasih Selena Gomez ini blak-blakan mengakui dirinya jarang mandi.

Dalam wawancaranya bersama People, ia menyatakan bahwa dirinya tidak percaya pada mandi setiap hari. Ia menjelaskan mandi setiap hari akan memengaruhi minyak alami pada kulitnya.

“Ada beberapa orang yang saya kenal mandi dua hingga tiga kali sehari, tapi saya merasa minyak di kulit tidak punya waktu untuk meremajakan dan menjadi segar,” kata Blanco dilansir Buzz Feed, Sabtu (23/11/2024).

Tak cuma jarang mandi, produser musik Amerika Serikat ini juga jarang keramas dan mengurangi penggunaan sampo dan kondisioner. Pria 36 tahun ini membiarkan minyak alami kulitnya "meremajakan" dirinya.

“Saya juga tidak percaya bahwa rambut harus selalu dicuci dengan sampo atau diberi kondisioner,” tambahnya. 

Meski terdengar jorok, Benny Blanco justru menganggap hal tersebut sebagai perawatan dirinya. Ia justru mengaku dirinya sangat mementingkan penampilan dan aroma tubuh.

Blanco mengatakan dirinya menyukai aroma tembakau dengan sentuhan maskulin namun sedikit feminin.

Halaman:
1 2
      
