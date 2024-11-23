Peramal yang Prediksi Kematian Matthew Perry, Ungkap Ada Kejutan di 2025

Peramal yang Prediksi Kematian Matthew Perry, Ungkap Akan Ada Kejutan di 2025, (Foto: What The Jam)

Seorang peramal yang sebelumnya meramalkan peristiwa besar seperti ledakan kapal selam Titan dan kematian aktor Amerika Matthew Perry, kini membagikan prediksi untuk tahun 2025. Peramal bernama Gemma Lonsdale, yang berusia 40 tahun itu mengklaim memiliki kemampuan untuk melihat kejadian-kejadian masa depan seperti adegan dalam sebuah film.

Gemma yang berasal dari Irlandia Utara namun tinggal di Newcastle upon Tyne, menggambarkan dirinya sebagai seorang clairvoyant (dapat melihat roh) dan clairaudient (dapat mendengar pesan dari roh). Menurutnya, kemampuan tersebut memungkinkannya menangkap pesan tentang peristiwa yang akan terjadi.

Merangkum dari Whatsthejam pada Sabtu (23/11/2024), menurut Gemma, meramalkan akan terjadi skandal politik besar di Inggris.

Gemma juga mendapatkan visi tentang Raja Charles III yang kemungkinan akan turun takhta, tetapi bukan karena alasan kesehatan. Dalam wawancaranya dengan What’s The Jam, Gemma menyebutkan perubahan besar dalam dunia bisnis.

“Banyak jaringan toko besar yang mungkin akan tutup, atau setidaknya menutup beberapa cabangnya, sementara minat konsumen akan bergeser ke bisnis independen,” kata Gemma.

Selain itu, Gemma juga memprediksi kembalinya Philip Schofield ke layar televisi dengan kepercayaan diri yang lebih besar.

“Saya juga melihat industri pengembangan diri akan berkembang pesat, karena semakin banyak orang yang mencari cara untuk menghadapi tantangan hidup, menemukan tujuan yang lebih dalam, dan meraih kebahagiaan,” tambahnya.

Gemma mengaku, telah memprediksi tragedi kapal selam Titan tiga bulan sebelum peristiwa itu terjadi. Dalam salah satu episode podcast-nya, dia menyebutkan bahwa roh Bill Paxton, aktor yang memerankan Brock Lovett dalam film Titanic, mendatanginya.

“Dia mulai berbicara tentang Titanic, kapal yang lebih kecil, dan sebuah bencana yang akan terjadi, yang menyebabkan banyak korban jiwa,” ujar Gemma.

Gemma kemudian membagikan rekaman ini di TikTok tanpa menyadari bahwa ramalannya merujuk pada tragedi Titan Sub. Roh Matthew Perry juga mendatanginya pada hari kematiannya.

“Dia mengatakan bahwa kematiannya adalah sebuah kecelakaan. Dia hanya ingin beristirahat,” ungkapnya.

Memiliki Kemampuan Meramal Sejak 2018

Gemma baru menyadari kemampuannya sebagai peramal pada tahun 2018 setelah menghadapi berbagai perubahan besar dalam hidup, seperti didiagnosis kanker dan berpisah dengan pasangannya dalam waktu yang bersamaan.