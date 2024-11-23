Kisah Buku yang Dipinjam Selama 51 Tahun, Akhirnya Kembali ke Tempat Semula

Kisah Buku yang Dipinjam Selama 51 Tahun, Akhirnya Kembali ke Tempat Semula (Foto: UPI)

SEORANG pelanggan perpustakaan di Pennsylvania baru-baru ini mengembalikan buku yang ia pinjam 51 tahun lalu.

Melansir dari UPI pada Sabtu (23/11/2024), buku berjudul Lombardi: Winning is the Only Thing, yang disunting oleh Jerry Kramer, seharusnya dikembalikan ke Benson Memorial Library, Titusville, pada 26 Juli 1973. Namun, buku tersebut baru ditemukan dan dikembalikan pada tahun 2024, setelah lebih dari setengah abad.

Menariknya, meskipun perpustakaan tidak lagi menerapkan denda keterlambatan sejak tahun 2021, peminjam tersebut tetap menghitung jumlah denda yang seharusnya ia bayar. Ia bahkan menambahkan bunga dan menyumbangkan jumlah tersebut ke perpustakaan. Aksi ini menjadi bentuk penghargaan unik terhadap institusi yang pernah ia manfaatkan.

Direktur eksekutif perpustakaan, Jessica Hilburn, menjelaskan bahwa buku tersebut tidak akan dikembalikan ke peredaran untuk dipinjam ulang. Sebagai gantinya, buku tersebut akan dipajang di kantor perpustakaan sebagai kenang-kenangan.

Menurut Hilburn, buku ini memiliki nilai sejarah yang istimewa dan mencerminkan hubungan jangka panjang antara perpustakaan dan penggunanya. Hilburn juga menyampaikan apresiasinya atas tindakan peminjam tersebut.

“Meskipun sudah 51 tahun berlalu sejak ia meminjam buku ini, ia tetap mengingat perpustakaan dan menghargai layanan kami,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa peristiwa ini menjadi bukti betapa pentingnya perpustakaan bagi masyarakat, tidak hanya sebagai tempat meminjam buku, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan.

Kisah pengembalian buku ini menjadi contoh menarik tentang bagaimana perpustakaan tetap memiliki tempat istimewa di hati banyak orang. Tidak hanya mengingatkan kita akan pentingnya menghargai buku, tetapi juga menunjukkan bagaimana orang dapat terus terhubung dengan perpustakaan meskipun waktu telah berlalu begitu lama.

(Kemas Irawan Nurrachman)