HOME WOMEN BEAUTY

Gak Perlu Malu, Ini Perawatan Kulit untuk Pria agar Tetap Awet Muda

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |23:49 WIB
Gak Perlu Malu, Ini Perawatan Kulit untuk Pria agar Tetap Awet Muda
Pria diingatkan bisa melakukan perawatan kulit agar tetap awet muda. (Foto: Annastasya/Okezone.com)
PERAWATAN kulit adalah bagian penting untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Sayangnya, masih banyak pria yang menganggap hal ini sepele, sehingga kerap mengabaikan kesehatan kulit mereka.

Tak perlu malu, perawatan kulit untuk pria justru penting dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kulit mereka. Dokter Kecantikan di Klinik Surface Skin Clinic, dr. Amanda Rahmania,MARS, mengungkap bahwa baik pria maupun wanita sangat penting untuk melakukan perawatan demi menjaga kesehatan kulit.

“Sebenarnya sangat penting ya perempuan atau laki-laki untuk melakukan perawatan. Tapi kalau untuk cowok, biasanya simpel aja perawatannya,” kata dr. Amanda dalam acara Grand Opening Surface Skin Clinic, di kawasan Cibubur, Jawa Barat, Jumat (22/11/2024).

Amanda mengatakan, pria bisa mencoba perawatan dasar terlebih dahulu untuk menjaga kesahatan kulit mereka. Di antaranya melakukan facial dan eksofoliasi yang bisa mengangkat sel kulit mati. 

Selain itu, menggunakan skincare dasar seperti menggunakan sabun cuci muka dan sunblock sangat penting digunakan termasuk para pria.

“Facial biasanya dua minggu sekali, lalu rajin cuci muka dan sunblock. Dianjurkan satu bulan sekali untuk treatment yang sifatnya exfoliasi,” ucap Amanda.

 

