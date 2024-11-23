Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Nouman Ali Khan Puji Pabrik Kosmetik Halal di Indonesia

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |11:01 WIB
JAKARTA - Pendakwah terkenal asal Amerika, Nouman Ali Khan, tengah berada di Indonesia untuk sejumlah kegiatan dakwah. Selain mengisi kajian bersama para selebritas seperti Nagita Slavina, Shireen Sungkar, dan Ashanty, Nouman juga menyempatkan diri mengunjungi salah satu pabrik kosmetik halal terkemuka di Indonesia, Paragon Technology and Innovation.

Dalam kunjungannya, Nouman Ali Khan mengapresiasi inovasi yang ditawarkan pabrik tersebut, yang tidak hanya memastikan kehalalan produk tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas perusahaan dan keseharian para pekerjanya.

"Saya datang ke sini, berbicara dengan beberapa pemimpin, dan melihat bagaimana mereka mengimplementasikan prinsip utama Islam dan Alquran dalam bisnis mereka," ujar Nouman Ali Khan saat berada di Tangerang, Jumat (22/11/2024).

Menurutnya, sebuah perusahaan yang beroperasi dengan mengutamakan nilai-nilai Islam adalah contoh yang patut ditiru. Hal ini terlihat dari bagaimana perusahaan menjaga kebersihan hingga konsistensinya dalam menjalankan prinsip syariah.

Dalam kunjungan tersebut, Nouman Ali Khan didampingi oleh dr. Sari Chairunnisa, Deputy CEO Paragon Technology and Innovation. Ia terlihat antusias mengunjungi berbagai fasilitas, termasuk ruang penelitian dan pengembangan.

"Bukan hanya perusahaan yang hebat, tetapi ini adalah perusahaan yang bekerja dengan prinsip luar biasa. Saya pikir ini harus menjadi inspirasi bagi dunia. Saya benar-benar terinspirasi berada di sini," ungkapnya.

Hal menarik terjadi saat Nouman berkesempatan meracik parfum menggunakan teknologi robot. Ia dengan antusias mencium aroma parfum yang diraciknya sambil sesekali melontarkan candaan kepada karyawan yang mendampinginya.

 

