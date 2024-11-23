Kasus DBD Meningkat, Ini Obat Demam Berdarah Paling Ampuh yang Bisa Dibeli di Apotek

OBAT paling DBD paling ampuh yang bisa dibeli di apotek jadi pertanyaan banyak orang. Demam Berdarah Dengue merupakan sebuah penyakit infeksi akibat virus yang menular melalui gigitan nyamuk betina berjenis Aedes Aegypti. Penyakit ini lebih banyak terjadi saat musim hujan karena nyamuk Aedes Aegypti lebih banyak berkembang biak ketika musim tersebut.

Sakit demam berdarah menular ketika nyamuk Aedes Aegypti terinfeksi virus Dengue. Setelah sekitar satu minggu, nyamuk kemudian menggigit orang yang sehat dan menularkan virus tersebut.

DBD menimbulkan gejala seperti demam tinggi, sakit kepala, serta nyeri otot. Jika tidak ditangani dengan tepat, DBD dapat mengancam nyawa. Namun, penderita DBD ringan cukup dirawat di rumah dengan dukungan obat demam berdarah, asupan nutrisi, dan istirahat yang cukup.

Berikut ini merupakan obat DBD paling ampuh yang bisa ditemukan dengan mudah di Apotik terdekat

- Sari Kurma Amira

Sari kurma dapat berkhasiat sebagai obat demam berdarah karena kurma mengandung antioksidan yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Sari Kurma Amira dapat Anda konsumsi sebanyak 3 kali dalam sehari dengan dosis 3 sendok makan (45ml).

- Trolit

Trolit mengandung berbagai macam bahan herbal seperti ragi beras angkak (Monascus purpureus), daun jambu biji (Psidii folium extract), elektrolit, vitamin B kompleks, dan zinc yang bermanfaat sebagai asupan cairan dan elektrolit yang penting untuk dijaga selama mengalami DBD. Trolit dikonsumsi dengan cara dilarutkan ke dalam segelas air, diaduk hingga rata, kemudian diminum. Dosis umumnya adalah 1 saset (4 gram) sehari, maksimal 6 saset per hari.

- Biogesic

Biogesic merupakan obat tablet yang bisa menjadi pilihan untuk mengatasi demam berdarah karena mengandung bahan aktif 500g paracetamol. Kandungan ini mampu meredakan gejala sakit kepala, demam, juga nyeri otot dan sendi. Dosis Biogesic yang dapat dikonsumsi adalah satu hingga dua tablet yang diminum sebanyak 3–4 kali per hari.