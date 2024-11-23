Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wisatawan Ini Protes Harga Parkir di Pantai Anyer Mahal, Healing Malah Jadi Pening

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |20:18 WIB
Wisatawan Ini Protes Harga Parkir di Pantai Anyer Mahal, Healing Malah Jadi Pening
Wisatawan ini protes harga parkir di Pantai Anyer, healing malah jadi pening. (Foto: TikTok)
A
A
A

BARU-BARU ini, viral di media sosial wisatawan membagikan momen tak mengenakan saat liburan di Anyer. Pasalnya, dia merasa biaya parkir di destinasi itu cukup mahal.

Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @aldosoleh, yang menunjukkan karcis parkir ke Pantai Pasir Putih Jambu yang ada di Anyer. Dia merasa biaya parkir di pantai itu sangat mahal.

"Parkir 20 menit bayarnya Rp75 ribu, buat parkir apa nodong segitu," ujar wisatawan itu dengan nada suara kesal, seperti dikutip pada Sabtu (25/11/2024).

Dia pun sangat menyayangkan dengan harga biaya parkir yang sangat mahal. Hal itu membuat tempat tersebut sepi tidak ada pengunjung.

"Nama lokasinya Pantai Pasir Putih Jambu. Mohon dinas terkait untuk menindak oknum tersebut agar wisata di Anyer kembali pulih dan ramai dengan pengunjung," katanya.

Alih-alih ingin senang-senang menikmati pantai, wisatawan ini justru merasa pusing dengan harga tiketnya yang mahal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/629/3186818//flu_babi-oNm8_large.jpg
5 Anak Meninggal karena Positif Flu Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186405//inara-4y9H_large.jpg
Fakta-Fakta Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi Diduga Berdurasi 2 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/482/3186367//tumbler-CGbN_large.jpg
Lagi Viral Tumbler Hilang di KRL, Simak 4 Tips Memilih Botol Minum untuk Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186285//bunga_langka-hZaH_large.jpg
Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186243//kai-GQAH_large.jpg
Viral! Petugas KAI Dipecat Gegara Tumbler Penumpang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186186//tristan-irXB_large.jpg
Profil dan Potret Tristan Molina, Aktor Tampan yang Usianya Beda 25 Tahun dari Olla Ramlan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement