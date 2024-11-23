Wisatawan Ini Protes Harga Parkir di Pantai Anyer Mahal, Healing Malah Jadi Pening

Wisatawan ini protes harga parkir di Pantai Anyer, healing malah jadi pening. (Foto: TikTok)

BARU-BARU ini, viral di media sosial wisatawan membagikan momen tak mengenakan saat liburan di Anyer. Pasalnya, dia merasa biaya parkir di destinasi itu cukup mahal.

Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @aldosoleh, yang menunjukkan karcis parkir ke Pantai Pasir Putih Jambu yang ada di Anyer. Dia merasa biaya parkir di pantai itu sangat mahal.

"Parkir 20 menit bayarnya Rp75 ribu, buat parkir apa nodong segitu," ujar wisatawan itu dengan nada suara kesal, seperti dikutip pada Sabtu (25/11/2024).

Dia pun sangat menyayangkan dengan harga biaya parkir yang sangat mahal. Hal itu membuat tempat tersebut sepi tidak ada pengunjung.

"Nama lokasinya Pantai Pasir Putih Jambu. Mohon dinas terkait untuk menindak oknum tersebut agar wisata di Anyer kembali pulih dan ramai dengan pengunjung," katanya.

Alih-alih ingin senang-senang menikmati pantai, wisatawan ini justru merasa pusing dengan harga tiketnya yang mahal.