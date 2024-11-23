Megah! Pertunjukan Wayang Berpadu Teknologi Video Mapping Digelar di Yogyakarta

GAYA baru pertunjukan wayang yang dipadukan dengan new media art akan dihadirkan Pekan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) atau Intangible Cultural Heritage (ICH) Festival 2024. Pertunjukan wayang itu menghadirkan kolaborasi kesenian wayang orang, wayang kulit, wayang orang, dan video mapping dengan judul ‘Sang Dewaruci’.

Acara yang digelar Kementerian Budaya (Kemenbud) RI berlangsung 23-28 November 2024 di Museum Benteng Vredeburg, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pertunjukan kebudayaan itu tentu sayang untuk dilewatkan.

ICH Festival 2024 adalah ajang promosi sekaligus pelestarian 13 WBTb yang diakui dunia. Salah satu hal yang menarik dalam acara ini adalah penampilan kolaborasi wayang, termasuk dengan memadukan video mapping. Festival ini digarap Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan (PPK) Kemenbud untuk mempromosikan 13 WBTb atau ICH yang telah dicatatkan UNESCO.

ICH Festival 2024 akan dibuka oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon didampingi oleh Wamen Kebudayaan, Giring Ganesha, pada Sabtu (23/11/2024) malam

“Pekan Warisan Budaya Takbenda (WBTb Indonesia) bagian dari upaya untuk memajukan kebudayaan Indonesia. Terutama untuk edukasi, literasi, dan juga diseminasi pengetahuan tentang 13 ICH Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO,” kata Fadli Zon.

Adapun 13 Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah diinskripsi UNESCO adalah kesenian wayang (2008), keris (2008), batik (2009), pendidikan dan pelatihan batik (2009), angklung (2010), tari Saman (2011), tas Noken (2012), 3 genre tari Bali (2015), kapal Pinisi (2017), tradisi Pencak Silat (2019), Pantun (2020), Gamelan (2021), dan Budaya Sehat Jamu (2023).

Pada ICH Festival 2024, Direktorat PPK Kemenbud bekerja sama dengan Museum dan Cagar Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, dan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Digelar di kota budaya, ICH Festival 2024 menjadi wadah untuk mensosialisasikaan 13 WBTb Indonesia kepada masyarakat.

Mengusung tema ‘Indonesia Menuju Ibukota Budaya Dunia’, berbagai kegiatan akan digelar dalam Pekan WBTb ini. Mulai dari pertunjukan seni budaya, pameran 13 ICH dengan narasi filosofi di dalamnya, workshop tari Saman, Pencak silat dan Jamu, seminar tentang wayang, hingga sarasehan keris. Sejumlah koleksi keris dan wayang milik Fadli Zon turut dipamerkan pada kegiatan tersebut.

Menurut Fadli, sosialisasi ICH juga merupakan kewajiban Pemerintah usai WBTb Indonesia diinskripsikan UNESCO yang merupakan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).