Resep Pho, Hidangan Vietnam yang Pas Dinikmati di Musim Hujan

PHO merupakan salah satu makanan khas Vietnam yang nyaman di lidah orang Indonesia. Rasanya yang ringan khas kaldu sapi ini, membuat pho disukai banyak orang.

Di musim hujan ini, pho bisa jadi pilihan kuliner yang lezat dan menghangatkan. Buat Anda yang tak ingin beli di luar, jangan khawatir.

Anda bisa membuat pho ala Vietnam yang lezat di rumah. Selain hemat, membuat pho di rumah juga bisa lebih sehat dan nikmat.

Penasaran, bagaimana membuat pho, kuliner khas Vietnam yang lezat dan cocok disantap saat hujan? Yuk, simak resepnya dari kanal YouTube Devina Hermawan, Sabtu (23/11/2024).

Bahan-bahan:

500 gr iga/tulang sapi

500 gr daging potongan besar

100 gr kikil/urat, opsional

5 liter air

1 sdm garam

4-5 sdm kecap ikan

20-30 gr gula batu / gula pasir

½ sdm kaldu

½ sdt merica

Rempah:

2 buah bawang bombai, potong

2 ruas jahe

2 sdm ketumbar

5 butir kapulaga

4 buah bunga lawang

2 batang kayu manis

3 butir cengkih