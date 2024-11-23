Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Kesalahan Intermittent Fasting, Sepele Tapi Bisa Gagal Turun Berat Badan!

Nazwa Allysa , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |10:08 WIB
6 Kesalahan Intermittent Fasting, Sepele Tapi Bisa Gagal Turun Berat Badan!
Intermittent Fasting. (Foto: Freepik)
A
A
A

INTERMITTENT Fasting atau puasa berselang merupakan salah satu opsi paling populer yang dilakukan banyak orang ketika sedang berpikir untuk menurunkan berat badan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa intermittent fasting (IF) tidak hanya membantu menurunkan berat badan, tetapi juga mengurangi risiko kesehatan. 

Melakukan intermittent fasting tidak sesederhana kelihatannya. Ada banyak cara yang dapat menjadi bumerang yang mengakibatkan berat badan Anda tidak mengalami penurunan, itulah sebabnya Anda harus memperhatikan banyak kesalahan yang mungkin Anda lakukan.

Melansir dari Times of India, Sabtu (23/11/2024), berikut ini merupakan beberapa faktor penyebab gagalnya intermittent fasting:

1. Salah Metode
Pada dasarnya, intermittent fasting adalah sebuah siklus antara periode puasa dan makan. Ini berarti bahwa puasa intermiten membatasi asupan makanan seseorang ke jendela waktu yang lebih pendek untuk mengurangi konsumsi kalori berlebih. 

Terdapat banyak metode IF, yang populer di antaranya adalah metode 16:8, Eat-Stop-Eat, dan juga 5:2. Memilih metode IF yang tepat sangat krusial karena apabila salah pilih, Anda mungkin akan makan lebih banyak kalori dari biasanya dan malah menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak sehat.
2. Tidak Sabar
Ketika seseorang melakukan intermittent fasting, satu kesalahan yang paling umum dilakukan adalah dengan langsung memilih jeda puasa yang lama dengan harapan berat badan akan cepat turun. Padahal seharusnya pemula memulai perlahan dan tidak langsung melompat ke puasa 24 jam. Karena apabila langsung all in pada percobaan pertama, Anda mungkin akan menjadi tidak konsisten.
3. Terlalu Banyak Makan
Setelah berkomitmen dan telah memilih metode puasa, Anda harus mengikuti aturannya. Berpuasa selama 24 jam atau 16 jam, tidak berarti Anda dapat mengonsumsi makanan secara berlebihan selama jeda waktu makan. 
4. Tidak Mengonsumsi Nutrisi yang Cukup
Salah satu kelemahan dari IF adalah hanya berfokus pada waktu makan dan terkesan mengabaikan apa yang harus dimakan. Perlu diingat bahwa walaupun telah melakukan puasa selama berjam-jam, sebaiknya Anda hanya mengonsumsi makanan kaya serat dan rendah kalori selama waktu makan untuk hasil yang optimal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3185941//diet-o7Yd_large.jpg
Mau Panjang Umur? Coba Pakai Pola Makan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/482/3184833//diet-LPEF_large.jpg
Bahaya Turun Berat Badan dengan Cepat, Risiko Batu Empedu Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/298/3183933//diet-r9xA_large.jpg
Lagi Diet? Cobain 4 Camilan Ini Enggak Bikin Gendut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/482/3179986//ashanty-TUWg_large.jpg
Ashanty Makin Langsing, Bongkar Rahasia Turunkan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177903//diet-po47_large.jpg
Diet Intermittent Fasting Enggak Boleh Sembarangan, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177272//diet-W4YT_large.jpg
Tips Diet Sehat untuk Perempuan yang Sudah Menopause
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement