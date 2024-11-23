5 Potret Rose BLACKPINK dan Bruno Mars Debut Bawakan Lagu APT di MAMA Awards 2024

Rose BLACKPINK dan Bruno Mars berhasil tampil memukau di ajang MAMA Awards 2024. Mereka melakukan debut penampilannya lewat lagu berjudul 'APT'.

Tak hanya pukau penonton, mereka juga berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi kategori Global Sensation, tetapi juga melakukan penampilan duet perdana secara langsung membawakan lagu ‘APT’.

Pada penampilannya itu, mereka tampil kompak dalam balutan busana formal look. Mereka memakai jas oversized dan wide-leg pants berwarna abu-abu gelap yang memberikan kesan klasik namun edgy.

Penasaran seperti apa potret Lisa BLACKPINK dan Bruno Mars di ajang MAMA 2024? Berikut ulasannya dari akun YouTube, Sabtu (23/11/2024):

1. Tampil memukau

Potret Rose BLACKPINK dan Bruno Mars Debut Bawakan Lagu APT di MAMA Awards 2024

Rose BLACKPINK dan Bruno Mars tampil memukau saat tampil di MAMA Awards 2024. Dari penampilannya itu, terlihat para idol Kpop ikut bernyanyi dan bergoyang

2. Aksi panggung yang keren

Potret Rose BLACKPINK dan Bruno Mars Debut Bawakan Lagu APT di MAMA Awards 2024

Meskipun penampilan mereka hanya rekaman, namun keduanya sukses menghibur para penonton. Dalam aksi panggungnya itu, mereka memberikan koreografi yang menggemaskan. Efek lighting dan pengambilan gambar yang ciamik membuat tampilan mereka makin keren.

3. Rose tampil maskulin

Potret Rose BLACKPINK dan Bruno Mars Debut Bawakan Lagu APT di MAMA Awards 2024

Pada penampilannya itu, Rose tampil maskulin memakai setelan jas oversized dipadukan dengan kemeja cropped. Ia juga menambahkan dasi bermotif merah yang menambah kesan playful namun tetap stylish.