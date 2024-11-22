Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tips Semangat Kerja untuk Gen Z, Biar Gak Burn Out

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |18:27 WIB
Stres atau burn out sering kali dialami anak muda dan Gen Z setelah lelah bekerja seharian dan menghadapi banyak permasalahan. Tak boleh dianggap sepele, burn out tersebut bisa berbahaya untuk kesehatan dan juga memengaruhi kinerja Anda.

Untuk menghindarinya, butuh trik jitu agar semangat kerja bisa kembali muncul sehingga segala pekerjaan bisa diatasi dengan ringan dan mudah. 

Penasaran bagaimana cara mengembalikan semangat kerja untuk Gen Z biar gak burn out? Yuk simak informasinya melansir Forbes, Jumat (22/11/2024).

1. Mulai dengan Bersyukur

Cara pertama ialah dengan mensyukuri segala sesuatu di awal tahun, termasuk pekerjaan yang Anda miliki ini. Meski kerap merasa lelah dan stres, cara mensyukuri pekerjaan Anda bisa membantu membangkitkan semangat untuk kembali bekerja.

Dengan mengungkapkan rasa syukur, Anda akan lebih bersemangat dan tenang dalam mengerjakan tugas-tugas yang Anda

2. Ciptakan Ruang Kerja yang Nyaman 

Kemudian, Anda bisa membuat ruang kerja jadi lebih nyaman untuk membangkitkan semangat kerja Anda. Coba bersihkan segala berkas dan peralatan di meja ataupun ruang kerja agar suasana lebih nyaman dan leluasa.

