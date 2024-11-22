Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Anwar BAB Ungkap Sosok Monyet Misterius dan Hotel Penuh Aura di Podcast Robby Purba

MNC Portal , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |16:00 WIB
Anwar BAB Ungkap Sosok Monyet Misterius dan Hotel Penuh Aura di Podcast Robby Purba
Anwar BAB Ungkap Sosok Monyet Misterius dan Hotel Penuh Aura di Podcazt Robby Purba, (Foto: Dok)
A
A
A

Anwar BAB ternyata memiliki banyak cerita misterius di dalam kehidupannya. Ia pun berbagi kisah mistisnya khusus di Channel Robby Purba.

Anwar pun bercerita sejumlah kejadian mistis yang pernah dialaminya. Salah satunya saat melihat sosok menyerupai monyet besar di sebuah restoran, serta pengalaman seram saat makan di sebuah hotel di Bandung yang ternyata penuh aura misterius. Setelah kembali, Anwar terkejut mengetahui bahwa tempat itu tidak ada di dalam dunia nyata.

Tak ketinggalan, Robby dengan tebakannya yang cerdik mengaitkan firasat dan intuisi tentang rencana liburan Anwar di bulan November. Salah satu kisah seram lainnya adalah saat Anwar menginap di hotel dengan tembok batu hitam yang memberikan kesan aneh dan mencekam yang kemudian Robby coba tebak dengan detail lokasi yang semakin membuat suasana semakin mencekam.

Anwar juga mengungkapkan pentingnya mendalami ilmu agama untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai ajaran.

Tak melulu soal peristiwa mistis, kebiasaan unik Anwar BAB pun menjadi topik perbincangan. Di antaranya soal kebiasaan unik Anwar yang sering lupa mencuci kaki setelah bekerja. Robby dengan canda menanggapi kebiasaan ini, sementara Anwar mengungkapkan bahwa sering diingatkan oleh ibunya untuk memperhatikan hal-hal kecil seperti ini.

Seluruh episode podcast ini menggabungkan elemen candaan, cerita nyata, dan kisah mistis yang dikemas dengan gaya santai namun tetap menghibur. Bagi kalian yang ingin melihat Robby Purba bersama dengan yang lainnya, jangan lupa saksikan di YouTube @robbypurbaofficial.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
