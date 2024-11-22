Vidi Aldiano Ungkap Kondisi Kesehatan usai Pemeriksaan di Penang: Belum Sesuai Harapan

Penyanyi Vidi Aldiano belum lama ini memutuskan pergi ke Penang, Malaysia untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai kondisi kesehatannya. Seperti diketahui, pelantun Nuansa Bening ini berjuang melawan kanker ginjal stadium 3 yang dialaminya.

Vidi mengatakan dirinya bukan melakukan treatment atau pengobatan di Negeri Jiran itu, melainkan hanya melakukan pet scan. Sayangnya, hasil dari pemeriksaan tersebut masih belum memuaskan untuk Vidi.

“To be honest, kemarin hasi pet scan-nya belum sesuai dengan harapan saya. Itu gak buruk tapi belum baik juga,” kata Vidi di Instagram-nya, @vidialdiano, Jumat (22/11/2024).

Vidi mengatakan dirinya mendapat banyak dukungan namun juga pertanyaan dari para sahabat dan netizen mengenai pengobatannya di Penang, Malaysia ini. Tak sedikit dari sahabat hingga penggemar mengkhawatirkan kondisi kesehatannya.

Meski hasilnya belum cukup memuaskan, Vidi tetap semangat dan pantang menyerah untuk bisa berjuang melawan penyakitnya.

“Aku masih hopefull untuk terus berjuang melawan penyakit aku ini,” tambah Vidi.

Suami Sheila Dara itu juga menjelaskan dirinya memang memilih berobat jalan untuk pengobatan kanker ginjalnya. Ia mengaku dengan bertemu banyak teman, syuting hingga manggung dapat memberikan energi positif untuk dirinya. Ia juga mengatakan dirinya baik-baik saja dan masih bersemangat untuk bisa pulih kembali.

“Ini adalah pilihan saya untuk berobat jalan. Artinya setiap kali gue manggung, syuting dan bisa berbagi karya dan tawa itu adalah obat buat saya,” kata Vidi.

“Hati yang gembira melihat kalian gembira itu sebuah obat gitu. I’m good, I’m okay,” tambah Vidi Aldiano.