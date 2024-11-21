Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Melody Eks JKT48 yang Disebut Pantas Jadi Duta Petani Milenial, Warganet Setuju?

Viona Marsanda , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |15:00 WIB
Melody Eks JKT48 Disebut Pantas Jadi Duta Petani Milenial, Warganet Setuju?
Melody Eks JKT48 Disebut Pantas Jadi Duta Petani Milenial, Warganet Setuju? (Foto: Instagram)
Nama Melody Laksani, mantan anggota grup idola JKT48, belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Melody, yang juga merupakan lulusan Agroteknologi Universitas Padjadjaran, diusulkan oleh sejumlah warganet untuk menjadi Duta Petani Milenial. 

Di unggah oleh akun Instagram @lambe_turah (21/11/24), unggahan ini pertama kali mencuat melalui cuitan akun Twitter @khanifirsyad yang menyatakan bahwa Melody memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai untuk peran tersebut.

“Dibandingkan Raffi Ahmad, saya justru menyarankan Teh @MelodyLaksani sebagai Duta Petani Milenial. Sebagai lulusan Agroteknologi Universitas Padjadjaran, tentu Teh Melody lebih memiliki basic di bidang pertanian. Gimana, setuju, warga?” tulis akun tersebut disertai foto-foto Melody yang terlihat akrab dengan aktivitas di lahan pertanian.

Tak hanya itu, cuitan lanjutan mengungkapkan bahwa Melody juga pernah berkiprah sebagai Duta Persahabatan Jepang-ASEAN Bidang Pangan dan Pertanian, menambah alasan mengapa ia dianggap pantas menyandang gelar tersebut.

Potret Melody Eks JKT48 Disebut Pantas Jadi Duta Petani Milenial, Warganet Setuju?
Potret Melody Eks JKT48 Disebut Pantas Jadi Duta Petani Milenial, Warganet Setuju?

“Selain memiliki gelar sarjana pertanian, Teh Melody juga sudah berkiprah sebagai Duta Persahabatan Jepang-ASEAN Bidang Pangan Pertanian. Keren, bukan?” tambah cuitan itu.

Melihat peran besar yang pernah dijalani Melody di dunia pertanian, warganet optimistis bahwa kehadirannya dapat menginspirasi generasi muda untuk terjun ke bidang ini. 

Bahkan, ada yang membayangkan jika suatu hari nanti lagu bertemakan petani muda diciptakan, dengan harapan semakin banyak anak muda yang tertarik menjadi petani.

“Saya yakin, dengan pengaruh dan pengalaman Teh Melody, akan banyak anak muda yang mau jadi petani. Bayangkan nanti ada lagu tentang petani muda. Asyik, kan?” tulis seorang warganet lainnya.

Unggahan ini pun ramai mendapat berbagai komentar dari warganet. Beberapa mendukung penuh usulan ini, sementara lainnya justru melontarkan kritik maupun tanggapan humoris seperti beberapa akun Instagram :

Potret Melody Eks JKT48 Disebut Pantas Jadi Duta Petani Milenial, Warganet Setuju?
Potret Melody Eks JKT48 Disebut Pantas Jadi Duta Petani Milenial, Warganet Setuju?

@sopiandiiii : “Raffi Ahmad kan utusan pembinaan pemuda dan kerja seni, apa hubungannya sama pertanian? Perlu digarisbawahi, UTUSAN MENTERI, bukan MENTERI.”

@nonjoshi : “Duta pertanian? Mupuk tanah, mbajak sawah iso a? Apa cuma foto-foto buncit sama candid di kebun jadi duta pertanian? Yang nyaranin laki-laki ngerti ae, nek wong ayu.”

@ahmadsadat : “Segala-segala dikasih duta. Dah paling bener tuh duta Sheila On 7.”

@akhlanewrap24 : “Ya bener mending ini, asli sarjana lulusan pertanian. Kalo yang ono, lulusan apa tuh?”

@nothingjudt : “Masalahnya sejak kapan Raffi Ahmad jadi duta petani ????? Agak out of topic sih.”

@irmantopik : “Emang jadi duta kayak gitu statusnya PNS apa gimana? Udah paling bener duta shampo lain.”

 

Telusuri berita women lainnya
