HOME WOMEN LIFE

Horor! Viral Hantu Anak Kecil Terekam Kamera CCTV di Kamar Rumah Sakit

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |13:11 WIB
Horor! Viral Hantu Anak Kecil Terekam Kamera CCTV di Kamar Rumah Sakit
Viral diduga penampakan hantu anak kecil. (Foto: TikTok)
A
A
A

VIRAL hantu anak kecil terekam kamera CCTV di kamar rumah sakit. Video tersebut bikin geger karena penampakan hantu terekam sangat jelas.

Video yang dibagikan oleh akun TikTok @fitriwahyu_17 menunjukkan kamera CCTV yang mengarah ke kamar pasien. Di kamar tersebut terdapat dua pasien yang sedang terbaring.

Di depan kasur pasien terlihat jelas bayangin anak kecil berwarna hitam sedang berdiri. Sontak seorang perawat yang melihat bayangan itu langsung lari.

Kemudian ada keluarga pasien masuk ke dalam kamar. Keluarga pasien itu berjalan santai menghampiri pasien, bahkan dia menembus bayangan tersebut.

Diketahui kejadian tersebut terjadi di salah satu rumah sakit di Sumatera Barat. Hal itu tentu bikin orang yang melihat jadi merinding. Namun belum bisa dipastikan keaslian video tersebut, apakah ada unsur editan atau tidak.

Telusuri berita women lainnya
