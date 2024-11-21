Member One Direction Reuni Hadiri Pemakaman Liam Payne, Ini Foto-Fotonya

MENDIANG Liam Payne akhirnya dimakamkan pada Rabu (20/11/2024) di sebuah lokasi yang dirahasiakan, tak jauh dari London. Salah satu pentolan grup One Direction ini meninggal dunia di Argentina pada 16 Oktober 2024 lalu pada usia 31 tahun.

Upacara pemakaman ini dihadiri para member One Direction yang lain, yaitu Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, dan Niall Horan. Mereka hadir di antara para pelayat yang berkumpul.

Okezone merangkum potret member One Direction saat hadiri pemakaman Liam Payne, dilansir dari Instagram @complexmusic, Kamis (21/11/2024).

1. Harry Styles

Potret Harry Styles di acara pemakaman sang sahabat. Dia nampak tertunduk dengan wajah sedih. Harry memakai kemeja putih dipadukan dengan dasi hitam dan coat hitam. Harry menambahkan kacamata pada tampilannya.

2. Niall Horan

Niall tampil rapi dalam balutan inner kemeja putih dipadukan dengan dasi dan coat hitam. Ia menambahkan kacamata hitam pada tampilannya. Wajah sedihnya begitu terlihat di foto ini.

3. Zayn Malik

Zayn Maluk dikabarkan memutuskan untuk mengubah jadwal konser turnya di Inggris, demi bisa menghadiri acara pemakaman Liam Payne.

Zayn hadir ke acara pemakaman dalam balutan busana serba hitam. Dia memakai kemeja dipadukan dengan coat berbahan velvet warna senada. Wajah sedihnya ditutupi dengan kacamaya hitam.