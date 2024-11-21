Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nathan Tjoe-A-On Titip Pesan Ini untuk Generasi Muda, Yuk Simak!

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |07:43 WIB
Nathan Tjoe-A-On Titip Pesan Ini untuk Generasi Muda, <i>Yuk</i> Simak!
Raffi Ahmad dan Nathan Tjoe-A-On. (Foto: IG Raffi)
SATU persatu pemain keturunan Timnas Indonesia yang tinggal di luar negeri meninggalkan Tanah Air usai menjalani laga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK. 

Salah satunya Nathan Tjoe-A-On yang telah terbang bersama kekasihnya, Fefe Slinkert. Namun sebelum pulang, Nathan dan Fefe diundang untuk menyambangi kediaman Raffi Ahmad.

Tak hanya berdua, orangtua Nathan juga ikut ke Andara. Dalam foto dan video yang dibagikan Raffi, Nathan dan keluarga tampak disambut dengan hangat oleh Raffi, Nagita serta kedua anak mereka. Rafathar pun tampak semringah saat diajak bermain bola bersama Nathan.

Rayyanza alias Cipung juga tak kalah semringah saat bertemu Nathan dan Fefe. Raffi juga tampak menyuguhkan nasi liwet serta makanan Indonesia lainnya untuk disantap oleh Nathan dan keluarga.

Timnas Indonesia vs China. Nathan Tjoe-A-On. PSSI

Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad pun meminta Nathan untuk menyampaikan pesan kepada generasi muda di tanah air.

