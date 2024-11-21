Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Suporter Garuda Bebersih GBK Usai Pertandingan Indonesia Vs Arab Saudi, Terinspirasi Penonton Jepang

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |07:02 WIB
Momen Suporter Garuda Bebersih GBK Usai Pertandingan Indonesia Vs Arab Saudi, Terinspirasi Penonton Jepang
Suporter Garuda bebersih GBK. (Foto: TikTok)
A
A
A

AKSI terpuji suporter Jepang yang membersihkan GBK usai menonton pertandingan, ternyata juga dicontoh oleh suporter Indonesia. Baru-baru ini viral di media sosial sejumlah suporter Skuad Garuda mengumpulkan sampah setelah menonton pertandingan Indonesia vs Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), pada Selasa (19/11/2024).

Dalam video yang dibagikan oleh akun TikTok @buburayamrenyah, memperlihatkan sejumlah penonton sedang sibuk mengumpulkan sampah. Mereka sengaja membawa kantong kresek berwarna hitam untuk menyimpan sampah-sampah yang ada di area tribun.

"Mulai budaya bersih-bersih setelah nonton di GBK. Gak mau kalah sama Jepang hehe," tulis akun tersebut seperti dikutip Kamis (22/11/2024).

Terlihat para penonton itu mengumpulkan sampah, mulai dari botol minuman hingga bungkus makanan. Mereka tak melewatkan untuk mengabadikan momen tersebut.

Suporter Garuda bebersih GBK

Para suporter itu saling bergotong royong mengumpulkan sampah. Sepertinya mereka ingin mencontoh budaya bersih-bersih yang diterapkan suporter Jepang tempo hari.

Postingan tersebut viral dan sudah ditonton lebih dari 195,9 ribu akun. Aksi suporter ini tuai pujian dari netizen.

"Harus jadi tren nih yang begini," kata @mrxx***

"Harus ke up terus nih biar jadi budaya Indonesia," tambah @icecream***

"Kebiasaan baik yang harus ditularkan," komentar @rosea***

"Wah ini keren nih, suporter Indonesia juga bisa luar biasa, menyala abangku," ucap @acel***

(Qur'anul Hidayat)

      
