HOME WOMEN BEAUTY

Peraih Beautypreneur Awards 2024 Diharapkan Dorong Kemajuan Brand Kecantikan Lokal

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |08:04 WIB
Peraih Beautypreneur Awards 2024 Diharapkan Dorong Kemajuan Brand Kecantikan Lokal
Liliana Tanoesoedibjo. (Foto: Nurul Amanah)
A
A
A

BEAUTYPRENEUR Awards 2024 untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh High End sebagai ajang apresiasi bagi para tokoh yang ikut berkontribusi dalam perkembangan bisnis kecantikan di Indonesia, yang bahkan telah mampu mengadaptasi teknologi berstandar internasional. 

Melihat tren positif yang terus terjadi dalam dunia kecantikan tanah air, High End ingin memberikan apresiasi yang diharapkan mampu menjadi motivasi bagi para pengusaha dan dokter kecantikan untuk terus mengembangkan dunia kecantikan di Indonesia, termasuk di dalamnya brand kecantikan lokal yang terus dikenal oleh masyarakat luas.

Liliana Tanoesoedibjo selaku Executive Chairwoman MNC Group berharap ajang ini menjadi momentum untuk semakin meningkatkan geliat bisnis kecantikan dan nantinya para peraih penghargaan mampu bergerak lebih jauh. Inovasi dilakukan bukan hanya untuk dunia kecantikanny saja melainkan bisnisnya.

"Dengan bisnis kecantikan yang semakin pesat mereka dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi," ujar Liliana Tanoesoedibjo di iNews Tower, Rabu (20/11/2024).

Nantinya, brand kecantikan lokal pun diharapkan terus berkembang dan mampu bersaing hingga ke pasar internasional.

"Mereka para beautypreneur pasti melakukan inovasi yang mana mereka bisa memperkuat brand lokal yang bisa berkembang lebih luas secara global," tandasnya.

Di tahun yang pertama ini, Beautypreneur Awards 2024 memberikan apresiasi terhadap lima tokoh inspiratif di dunia kecantikan yang terdiri dari pengusaha dan dokter kecantikan.

Kelima sosok inspiratif penerima Beautypreneur Awards 2024 adalah dr. Oky Pratama, yang dikenal sebagai ahli di bidang estetika dengan terobosan dalam perawatan kecantikan; Erlyanie, inovator yang memadukan kecantikan dengan nilai-nilai kesehatan alami.

 

