HOME WOMEN HEALTH

15 Obat Kurap Paling Ampuh Alami untuk Mengatasi Infeksi Jamur

Adelia Tiara Soesanto , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |21:18 WIB
15 Obat Kurap Paling Ampuh Alami untuk Mengatasi Infeksi Jamur
Obat Kurap Paling Ampuh Alami untuk Mengatasi Infeksi Jamur
A
A
A

Obat kurap paling ampuh alami, bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit. Ini bisa dilakukan tanpa risiko dan efek samping dari bahan kimia.

Berikut ini cara mengobati kurap paling ampuh secara alami, dikutip dari berbagai sumber:

1. Cuka Apel sebagai Obat Kurap Paling Ampuh Alami

Cuka apel dikenal memiliki sifat antijamur yang efektif. Anda hanya perlu mengoleskan cuka apel langsung pada kulit yang terinfeksi menggunakan kapas. Lakukan langkah ini sebanyak tiga kali sehari untuk mempercepat proses penyembuhan.

2. Kunyit, Bumbu Dapur dengan Khasiat Penyembuhan

Kunyit mengandung antijamur dan antiradang yang mampu menghambat pertumbuhan jamur penyebab kurap. Oleskan ramuan kunyit yang telah dihaluskan atau gunakan sebagai salep untuk hasil terbaik.

3. Minyak Kelapa, Solusi Alami dan Mudah

Obat kurap paling ampuh alami berikutnya adalah minyak kelapa. Kandungan antijamur dan antimikroba pada minyak kelapa membantu mengatasi kurap secara efektif. Panaskan minyak kelapa secukupnya, kemudian oleskan ke area kulit yang terkena infeksi.

4. Lidah Buaya untuk Meredakan Gejala Kurap

Lidah buaya memiliki zat antiseptik yang ampuh melawan infeksi jamur. Anda bisa menggunakan gel lidah buaya alami atau salep yang mengandung lidah buaya. Oleskan 3-4 kali sehari untuk hasil maksimal.

 

Halaman:
1 2 3
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/481/3155958/dbd-NJVF_large.jpg
5 Penyakit yang Timbul Akibat Kemarau Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/487/3146354/mengenal_sindrom_stevens_johnson_penyakit_kulit_yang_dikabarkan_dialami_jokowi-Z7lp_large.jpg
Mengenal Sindrom Stevens Johnson, Penyakit Kulit yang Dikabarkan Dialami Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/483/3030779/banjir-lNVx_large.jpg
Kena Air Banjir? Segera Mandi untuk Kurangi Risiko Kena Leptospirosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/483/2980206/pakar-kesehatan-ingatkan-masyarakat-hindari-alat-salat-umum-di-masjid-waspada-penyebaran-penyakit-kulit-N3dc1NGFg1.jpg
Pakar Kesehatan Ingatkan Masyarakat Hindari Alat Salat Umum di Masjid, Waspada Penyebaran Penyakit Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/483/2973962/kulit-tangan-kering-dan-kasar-begini-cara-mengatasinya-KLKlmRBQmw.jpg
Kulit Tangan Kering dan Kasar? Begini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/483/2964783/5-tips-mengatasi-biduran-di-musim-hujan-jJsXwc1TJA.jpg
5 Tips Mengatasi Biduran di Musim Hujan
Telusuri berita women lainnya
