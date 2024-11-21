Wabah Norovirus Merebak, 70 Penumpang Kapal Pesiar Alami Diare dan Muntah-Muntah

SEBANYAK 70 penumpang kapal pesiar mengalami diare dan muntah-muntah saat melakukan perjalanan dari Singapura ke Los Angeles. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), gejala tersebut terjadu karena adanya wabah norovirus yang melanda 55 penumpang dan 15 awak kapal Coral Princess milik Princess Cruises.

Norovirus adalah virus yang sangat menular dan menyebabkan gastroenteritis, radang lambung di usus. Virus ini juga biasa disebut "flu perut" dan menyebabkan gejala seperti muntah, diare, kram perut, mual, demam, dan nyeri tubuh.

Penyebaran virus ini tergolong sangat cepat, di tempat seperti sekolah, panti jompo, restoran, dan kapal pesiar. Orang yang terpapar 10 partikel virus, akan langsung merasa tidak enak badan.

Untuk saat ini, tidak ada pengobatan khusus untuk norovirus dan orang-orang biasanya disarankan untuk mengobati gejalanya dan mencegah dehidrasi dengan minum cairan. Dalam kasus yang parah, orang mungkin perlu dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Tercatat ada 11 wabah penyakit gastro yang dilaporkan di kapal pesiar tahun ini. Norovirus menjadi penyebab tujuh di antaranya.