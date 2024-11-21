Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Film Jadi Wadah Efektif Mengangkat Kearifan Lokal dan Budaya Nusantara hingga Mancanegara

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |21:37 WIB
Fadli Zon saat menghadiri FFI 2024. (Foto: Dok Ist)
Fadli Zon saat menghadiri FFI 2024. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

KEMENTERIAN Kebudayaan mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Malam Puncak Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) Tahun 2024 yang berlangsung di ICE (BSD), Tangerang Selatan, Rabu 20 November. Film merupakan wadah bagi sineas-sineas yang mengangkat kisah-kisah lokal, bahasa daerah, serta tradisi dan kearifan budaya Nusantara ke layar lebar, dan mengenalkannya hingga mancanegara.

Adapun pergelaran FFI 2024 mengusung tema Merandai Cakrawala Sinema Indonesia yang bermakna menjadi ruang kolaborasi untuk membangun ekosistem perfilman Indonesia yang lebih kreatif, inovatif, inklusif, dan produktif.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyebutkan film adalah medium yang sangat efektif untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Hal ini sejalan dengan dibentuknya Kementerian Kebudayaan di Indonesia, sebagai komitmen dari Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan membina kebudayaan.

Temasuk di dalamnya talenta-talenta terbaik bangsa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

"Undang-undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman juga menjadi landasan penting untuk melindungi, mendorong, mengembangkan ekosistem perfilman yang sehat dan berdaya saing. Serta memastikan bahwa karya-karya kita tak hanya menjadi hiburan, tapi juga alat pendidikan, penguatan budaya dan pembangunan karakter bangsa," ucap Fadli Zon, dikutip Kamis (21/11/2024).

Menurut Fadli Zon, Piala Citra bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga simbol apresiasi terhadap dedikasi, kerja keras dan kecintaan para sinea terhadap seni dan budaya.

"Setiap film yang diciptakan adalah cerminan keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia yang mengenalkan wajah Bangsa kita ke mata dunia," lanjutnya.

Menurutnya, tidak peduli siapa yang membawa pulang penghargaan, karena pihak yang telah berkontribusi adalah pemenangnya. Film-film yang lahir dari tangan para sineas Indonesia telah berhasil menggugah hati banyak orang, baik di Indonesia maupun mancanegara.

"Saya berharap pesan dan semangat dari tema FFI 2024, akan terus hidup dalam hati dan karya kita. Tema tahun ini, Merandai Cakrawala Sinema Indonesia, mengajak kita semua, para sineas, pemerintah, dan masyarakat untuk tak hanya melihat film sebagai hiburan, tapi juga sebagai perjalanan eksplorasi. Sebuah perjalanan yang melibatkan masa lalu sebagai pondasi, masa kini sebagai panggung dan masa depan sebagai cakrawala penuh peluang," pungkasnya.

 

