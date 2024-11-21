Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Bikin Ngakak, Cara Kylie Jenner Potong Timun Jadi Sorotan Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |04:36 WIB
Bikin Ngakak, Cara Kylie Jenner Potong Timun Jadi Sorotan Netizen
Bikin Ngakak, Cara Kylie Jenner Potong Timun Jadi Sorotan Netizen, (Foto: Instagram)
A
A
A

Selebritis Hollywood, Kylie Jenner menjadi sorotan warganet berkat tingkah lucunya. Baru-baru ini, ibu dua anak itu membagikan video yang memerlihatkan momen dirinya tengah memotong timun.

Video itu diunggah Kylie di akun Instagram-nya, @kyliejenner. Cara memotong timun Kylie ini pun begitu unik yakni menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan yang menyilang.

“Hanya memotong beberapa timun, ini cukup mudah,” kata Kylie, dikutip Kamis (20/11/2024).

Kylie nampak elegan dan memukau saat memotong timun tersebut. Ia mengenakan mini dress hitam ketat sembari memotong timun Jepang di depannya.

Bikin Ngakak, Cara Kylie Jenner Potong Timun Jadi Sorotan Netizen
Bikin Ngakak, Cara Kylie Jenner Potong Timun Jadi Sorotan Netizen

Meski cara memotongnya unik, mantan kekasih Travis Scott bisa mengiris timun itu dengan benar. Kylie juga terlihat tenang saat mengeksekusi timun tersebut.

Rupanya, gaya Kylie Jenner memotong timun itu merupakan candaan dan memarodikan saudaranya, Kendall Jenner. Beberapa waktu lalu, viral momen Kendall memotong timun dengan cara persis seperti Kylie.

Aksi Kendall memotong timun dengan posisi tangan yang unik ini menjadi candaan netizen. Kylie pun menggunakan aksi viral saudaranya itu sebagai salah satu promosi untuk produk lini busananya, KHY.

