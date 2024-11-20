Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Mesra Maarten Paes Peluk Luna Bijl, Joblowati Minggir Dulu ya

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |04:36 WIB
Momen Mesra Maarten Paes Peluk Luna Bijl, Joblowati Minggir Dulu ya
Momen Mesra Maarten Paes Peluk Luna Bijl, (Foto: TikTok)
A
A
A

Luna Bijl untuk pertama kalinya datang ke tanah air untuk memberikan dukungan kepada kekasihnya, Maarten Paes yang membela Timnas Indonesia dalam laga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK. Luna Bijl pun larut dalam euforia kemenangan timnas yang berhasil membungkam Arab Saudi dengan skor 2-0.

Setelah memberikan dukungan hanya lewat unggahan, kali ini Luna Bijl bergabung bersama WAG's lain yang sudah langganan menjadi penghuni tribun GBK seperti istri Sandy Walsh, Aislinn Konig dan pacar Rafael Struick, Noa van der Hoeven. 

Luna Bijl pun membagikan video momen romantis saat Maaten Paes menghampirinya di tribun penonton. Maarten langsung memeluk dan mencium kekasihnya ditengah kerumunan supporter. Luna Bijl tampak mengenakan jersey merah dengan bertuliskan nama kekasihnya dan nomor punggung satu.

"So proud of you," ujar Luna Bijl dikutip dari unggahan TikTok pribadinya @lunabijl, Rabu (20/11/2024). 

Lalu, Maarten Paes pun membagikan potret sang kekasih di kamar hotel usai laga dengan menyebutnya sebagai pembawa keberuntungan. 

"She always brings luck (dia selalu membawa keberuntungan)," ujar Maarten Paes dikutip dari unggahan @maartenpaes. 

Diketahui sejak berhembus isu Maarten Paes akan dinaturalisasi, bukan hanya sosoknya yang menjadi sorotan masyarakat tanah air melainkan pula sang kekasih, Luna Bijl. 

 

Halaman:
1 2
      
