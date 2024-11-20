Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Fokus Nonton Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi Lewat Hp, Pria Ini Jatuh ke Rel Kereta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |00:18 WIB
Fokus Nonton Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi Lewat Hp, Pria Ini Jatuh ke Rel Kereta
Fokus Nonton Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi Lewat Hp, Pria Ini Jatuh ke Rel Kereta, (Foto: Instagram)
A
A
A

Baru-baru ini viral di media sosial seorang pria terjatuh ke rel kereta api saat sedang fokus nonton pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Diduga kejadian tersebut terjadi di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat.

Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram @galersiade, menunjukkan seorang pria yang terjatuh dan sedang ditolong oleh petugas keamanan.

Alih-alih kesakitan, pria itu justru tertawa. Bahkan perekam video ini juga ikut menertawai temannya itu.

Pria yang memakai jaket krem lengkap dengan tas ransel itu diduga terjatuh karena fokus menonton pertandingan Indonesia vs Arab malam tadi. Hal itu terlihat dari Hpnya yang masih memutar siaran bola. 

Fokus Nonton Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi Lewat Hp, Pria Ini Jatuh ke Rel Kereta
Fokus Nonton Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi Lewat Hp, Pria Ini Jatuh ke Rel Kereta

Beruntung, saat terjatuh tidak ada kereta yang melintas. Petugas keamanan itu juga nampak sigap membantu pria tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement