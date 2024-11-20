Fokus Nonton Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi Lewat Hp, Pria Ini Jatuh ke Rel Kereta

Fokus Nonton Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi Lewat Hp, Pria Ini Jatuh ke Rel Kereta, (Foto: Instagram)

Baru-baru ini viral di media sosial seorang pria terjatuh ke rel kereta api saat sedang fokus nonton pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Diduga kejadian tersebut terjadi di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat.

Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram @galersiade, menunjukkan seorang pria yang terjatuh dan sedang ditolong oleh petugas keamanan.

Alih-alih kesakitan, pria itu justru tertawa. Bahkan perekam video ini juga ikut menertawai temannya itu.

Pria yang memakai jaket krem lengkap dengan tas ransel itu diduga terjatuh karena fokus menonton pertandingan Indonesia vs Arab malam tadi. Hal itu terlihat dari Hpnya yang masih memutar siaran bola.

Beruntung, saat terjatuh tidak ada kereta yang melintas. Petugas keamanan itu juga nampak sigap membantu pria tersebut.