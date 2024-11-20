Lisa Fitria Ungkap Tren Modest Fashion 2025: Beralih ke Slow Fashion

TAHUN 2024 akan segera berakhir. Seperti biasa, setiap tahunnya dunia fashion pasti memiliki tren-tren yang diprediksi bakal booming. Begitu juga dengan tren modest fashion 2025, yang diprediksi sedikit berubah dari 2024.

Hal itu diungkapkan oleh desainer Lisa Fitria. Dia memprediksi bahwa modest fashion akan beralih ke slow fashion.

"Kalau tren modest fashion di 2025, ini kayaknya kalau saya amati udah switching ya berubah. Tahun depan itu lebih ke personality sendiri-sendiri dalam artian gini, sudah merambah ke slow fashion. Jadi yang ada sisi craftsmanship," kata Lisa Fitria saat ditemui Okezone.com di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (20/11/2024).

Sebelumnya, tren modest fashion 2024 para desainer banyak menerapkan digital print dengan aksen bunga-bunga dan warna pastel.

"Yang beberapa tahun terakhir itu kan modest fashion itu suka dengan digital digital print, warna bunga-bunga pastel dan lain sebagainya," ucap Lisa Fitria.

Vice Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) ini menerangkan yang dimaksud slow fashion, yaitu lebih memperhatikan unsur sustainability.