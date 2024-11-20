Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Wignyo Rahadi Bagikan 3 Tips Merawat Kain Tenun Tidak Cepat Rusak, Wajib Tahu!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |23:20 WIB
Wignyo Rahadi Bagikan 3 Tips Merawat Kain Tenun Tidak Cepat Rusak, Wajib Tahu!
Wignyo Rahadi bagikan tips merawat kain tenun tidak cepat rusak. (Foto: Ayu Utami/Okezone.com)
A
A
A

KAIN tenun merupakan salah satu wastra Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri. Teknik pembuatan kain sampai pengukiran motif tenun ini membutuhkan waktu dan proses yang tidak bisa sebentar. 

Inilah yang membuat kain tenun memiliki nilai lebih dan menjadi favorit masyarakat Indonesia hingga kancah internasional.

Dikarenakan tidak mudah untuk membuat satu kain tenun, dibutuhkan perawatan yang khusus untuk mempertahankan kualitas dari kain tenun tersebut. 

Ditemui di kawasan workshop Tenun Gaya di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (20/11/2024), desainer ternama Wignyo Rahadi membagikan tips merawat kain tenun agar tidak cepat rusak dan tetap terjaga kualitasnya.

1. Tidak Mencuci Pakai Detergen

Menurut penasihat Indonesian Fashion Chamber (IFC) ini, kunci utama mempertahankan kain tenun, yaitu tidak mencuci kain tenun menggunakan detergen yang mengandung bahan keras.

Sebagai gantinya, kain tenun dicuci hanya memakai air biasa. Jika ingin memakai sabun, pilihlah sabun batangan atau sampo. 

2. Jangan Menjemur Kain Tenun di Bawah Matahari Langsung

Tips selanjutnya, kain tenun yang sudah dicuci jangan dijemur langsung di bawah sinar matahari. Sebab, itu bisa membuat kualitas warna dari kain berubah.

"Bakal merusak warna, kendalanya kalau di tenunnya bagus itu nggak ada masalah. Kendalanya adalah di pewarnaannya, karena pewarnaan itu kan rata-rata masih rumit ya," kata Wignyo Rahadi saat ditemui Okezone.com di kawasan Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (20/11/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/194/3148941//desainer-xOLi_large.jpg
Desainer Hengki Kawilarang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/194/3138379//tren_gaun_pengantin_2025-qzHL_large.jpeg
Desainer Dita Celine Ungkap Tren Gaun Pengantin 2025, Nuansa Floral Jadi Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/194/3136241//phangsanny-TsbJ_large.jpg
Phangsanny Gelar Solo Fashion Show Bertema Le Jardin Poétique di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/194/3131141//50_desainer_muda_ini_lomba_rancang_busana_bertema_jakarta-bBrv_large.png
50 Desainer Muda Ini Lomba Rancang Busana Bertema Jakarta, Pemenang Bakal Unjuk Gigi di IFW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/194/3117426//lia_soraya-61ao_large.jpg
6 Koleksi Terbaru Lia Soraya untuk Lebaran, Salah Satunya Terinspirasi dari Siti Aisyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/194/3116512//koleksi_fashion_lebaran_2025-OM0l_large.jpg
Ramadhan Kian Dekat, Yuk Intip Koleksi Fashion Lebaran dari Sejumlah Desainer Tanah Air
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement