Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Indonesia akan Daftarkan Reog, Kebaya, dan Kolintang Jadi Warisan Budaya Dunia di UNESCO

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |15:16 WIB
Indonesia akan Daftarkan Reog, Kebaya, dan Kolintang Jadi Warisan Budaya Dunia di UNESCO
Indonesia akan Daftarkan Reog, Kebaya, dan Kolintang Jadi Warisan Budaya Dunia di UNESCO, (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

Tiga kebudayaan tradisional Indonesia akan didaftarkan ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam waktu dekat, tepatnya pada Desember mendatang.

Ketiga kebudayaan tradisional Indonesia yang dimaksud yakni Reog Ponorogo, Kebaya, dan alat musik Kolintang dari Sulawesi Utara. 

Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas pengakuan dunia terhadap warisan budaya Indonesia, khususnya melalui program pengakuan UNESCO yang terus diperjuangkan.

"Beberapa program yang mencerminkan pilar kebijakan itu, warisan budaya dunia, program ini berfokus pada konservasi situs warisan budaya, pengakuan UNESCO, dan advokasi internasional,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon baru-baru ini, melansir dari Antara. 

“Memang kita ingin meningkatkan pengakuan UNESCO atau registrasi di UNESCO ini lebih banyak lagi," lanjutnya. 

Seperti diketahui, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Setidaknya, ada sekira 2.000 elemen budaya yang telah diidentifikasi di tingkat nasional sebagai Intangible Cultural Heritage atau warisan tak benda.

Sayangnya, hingga saat ini Indonesia baru memiliki sekira 13 elemen budaya yang terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia.

Karena itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan pentingnya upaya untuk meningkatkan jumlah tersebut. Terlebih, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tak tertandingi di dunia.

Menurutnya, potensi budaya Indonesia sangat besar, dan hal ini harus dioptimalkan agar lebih banyak warisan budaya lokal mendapat pengakuan internasional.

Selain pengakuan UNESCO, Menteri Fadli menegaskan komitmen pemerintah dalam melestarikan tradisi lokal dan mendorong keterlibatan komunitas lokal dalam konservasi kebudayaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/549/3087011/indonesia_akan_daftarkan_reog_kebaya_dan_kolintang_jadi_warisan_budaya_dunia_di_unesco-1EMc_large.jpg
Indonesia akan Daftarkan Reog, Kebaya, dan Kolintang Jadi Warisan Budaya Dunia di UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/25/406/2430998/candi-sukuh-peninggalan-majapahit-yang-mirip-piramida-aztec-ts2fU5q2eM.JPG
Candi Sukuh, Peninggalan Majapahit yang Mirip Piramida Aztec
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/25/406/2430655/mengintip-tembok-besar-istana-majapahit-yang-terletak-di-tengah-hutan-cxOk9ChyFY.JPG
Mengintip Tembok Besar Istana Majapahit yang Terletak di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/05/406/2322127/filosofi-noken-warisan-budaya-unesco-kebanggaan-masyarakat-papua-wi7C0CEMQo.jpg
Filosofi Noken, Warisan Budaya UNESCO Kebanggaan Masyarakat Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/15/406/1978336/buget-liburan-lebih-besar-kunjungi-7-situs-warisan-dunia-unesco-ini-t9bIuT3tgy.jpg
Buget Liburan Lebih Besar, Kunjungi 7 Situs Warisan Dunia UNESCO Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/01/406/1916349/mengenal-lebih-dalam-art-deco-situs-warisan-dunia-terbaru-versi-unesco-lJv9z7CAhq.jpg
Mengenal Lebih Dalam Art Deco, Situs Warisan Dunia Terbaru Versi UNESCO
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement