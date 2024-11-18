5 Destinasi Wisata di Indonesia yang Cocok Buat Gen Z Healing, Yuk Mampir!

5 Destinasi Wisata di Indonesia yang Cocok Buat Gen Z Healing, Yuk Mampir! (Foto: Instagram Wonderfull Indonesia)

Rasa lelah dan stres setelah bekerja kerap menghantui banyak orang termasuk para Gen Z. Tak heran, banyak Gen Z berlomba-lomba ingin merelaksasikan diri dengan pergi liburan untuk melepas penat dan rasa burn out.

Indonesia sendiri memiliki beragam pesona dan destinasi wisata yang memukau. Keindahan tersebut sangat pas untuk mengobati rasa lelah Gen Z dan cocok sebagai destinasi healing. Pasalnya, akan ada banyak spot menarik yang tak cuma indah, tapi juga Instagram-able.

Penasaran, destinasi wisata apa saja yang cocok untuk healing para Gen Z? Yuk simak informasinya

Raja Ampat, Papua Barat

5 Destinasi Wisata di Indonesia yang Cocok Buat Gen Z Healing

Pertama ada Raja Ampat, Papua Barat. Siapa yang bisa menolak indahnya pesona alam di tanah Papua ini?

Raja Ampat berlokasi di ujung barat laut Papua dan menyuguhkan pesona alam yang begitu memukau. Keindahannya pun bak surga di dunia dan bisa Anda nikmati di Indonesia tercinta.

Saat berkunjung, Anda akan disuguhkan pesona laut biru yang luas dengan keindahannya yang memukau. Raja Ampat juga terkenal dengan kekayaan flora dan faunanya yang begitu memanjakan mata. Keindahan alam yang memesona di Raja Ampat tentu sangat cocok menjadi destinasi wisata pilihan para Gen Z.

Gunung Bromo

5 Destinasi Wisata di Indonesia yang Cocok Buat Gen Z Healing

Pesona keindahan alam Indonesia di Gunung Bromo, Jawa Timur sangat cocok dikunjungi Gen Z untuk healing dan melepas penat.

Di Gunung Bromo ini, Anda bisa mengejar momentum matahari terbit yang indah memukau. Keindahan momen itu menjadi salah satu alasan para wisatawan ingin berkunjung ke Gunung Bromo yang memesona.

Selain itu, padang savannah yang hijau dan luas juga bisa jadi destinasi terbaik untuk melepas penat Anda setelah sibuk bekerja.

Pink Beach

5 Destinasi Wisata di Indonesia yang Cocok Buat Gen Z Healing

Kemudian ada Pink Beach. Pink Beach atau Pantai Merah Jambu juga jadi salah satu destinasi wisata ikonik di Laboan Bajo. Pantai ini juga pernah dikunjungi aktor Korea Selatan, Ji Chang Wook lho!

Seperti namanya, pantai ini begitu eksotis dengan hamparan pasir merah muda yang indah. Tak cuma menikmati keindahan pasir merah muda, pengunjung juga bisa melakukan beragam aktivitas air lainnya seperi snorkling hingga diving.

Untuk mencapai Pink Beach, Anda bisa menaiki kapal dengan tarif mulai dari Rp800 ribu.