Viral Minimarket Terindah di Indonesia, Punya View Langsung ke Gunung Batur!

Viral Minimarket Terindah di Indonesia dengan View Gunung Batur (Foto: TikTok)

Melihat minimarket dengan pemandangan perkotaan mungkin sudah biasa. Namun, pernahkah kamu melihatnya diiringi pemandangan alam nan indah dan menakjubkan?

Ternyata, minimarket dengan pemandangan alam nan indah tersebut benar-benar ada. Bahkan dinobatkan sebagai minimarket tercantik di Indonesia.

Video pemandangan minimarket dengan pemandangan alam nan indah tersebut pertama kali diunggah oleh pemilik akun TikTok @hampirkafirrr.

Alih-alih menampilkan lanskap gedung tinggi, minimarket itu justru tampak menawarkan pemadangan alam berupa perbukitan nan hijau dan pegunungan nan sejuk.

Saat pertama kali masuk, pemandangan minimarket tersebut memang seperti di tempat lain pada umumnya. Tampak sejumlah motor dan mobil terparkir di depannya.

Namun, begitu pengunjung masuk, mereka akan disuguhkan pemandangan alam nan indah dari kaca besar yang terhubung dengan bagian balkon belakang minimarket tersebut.