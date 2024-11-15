Segera Melahirkan Anak Ketiga, Jessica Iskandar Ngaku Sudah Siapkan Mental tapi Lupa Satu Hal

Segera Melahirkan Anak Ketiga Jessica Iskandar Ngaku Sudah Siapkan Mental tapi Lupa Satu Hal, (Foto: Instagram)

Artis Jessica Iskandar segera melahirkan anak ketiganya, sekira akhir November atau awal Desember 2024.

Menjelang lahiran, Jessica Iskandar mengaku sudah menyiapkan mental lahir batin meski agak gugup.

"Sebenarnya sih secara mental aku udah siap. Nervous sih, deg-degan, tapi siap gitu," kata Jessica Iskandar dikutip dari YouTube Starpro Indonesia, Jumat (15/11/2024).

Namun perempuan yang akrab disapa Jessica Iskandar ini lupa suatu hal, yaitu barang-barang yang harus dibawa ke rumah sakit saat melahirkan.

"Cuma kalau untuk barang-barang aku agak-agak lupa, apa aja sih yang harus aku siapin itu aku lupa," ungkap Jessica Iskandar.

"Jadi aku mulai searching, searching hospital bag apa aja, terus persiapan bayi baru lahir apa aja, ya searching-searching aja gitu," tambah Jedar.

Rencananya Jessica Iskandar akan melahirkan secara normal, ia pun berharap bisa melahirkan di tanggal cantik.