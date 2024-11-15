Dukung Timnas Indonesia, Lukman Sardi Ajak Ketiga Anaknya Nonton di GBK

Dukung Timnas Indonesia, Lukman Sardi Ajak Ketiga Anaknya Nonton di GBK, (Foto: Instagram)

Artis senior Lukman Sardi tak melewatkan untuk menonton Timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Momen menonton bola itu dia bagikan di laman Instagram Story. Tak sendiri, Luman mengajak ketiga buah hatinya.

"Lets goooo.. INDONESIA. GBK INDONESIA VS JAPAN," tulis Lukman Sardi dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @lukmansrd, Jumat (15/11/2024).

Pada unggahannya itu, Lukman foto selfie bersama ketiga anaknya saat duduk di tribun Stadion GBK. Lukman tampil santai memakai kaus putih.

Sementara itu, ketiga anaknya mengenakan busana berwarna merah. Mereka seakan tak sabar menyaksikan penampilan tim Merah-Putih malam ini.

(Kemas Irawan Nurrachman)