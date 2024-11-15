Mewah, Lisa BLACKPINK Tiba di Jakarta Naik Private Jet dan Dijemput Rolls-Royce

Idol asal Korea Selatan Lisa BLACKPINK telah tiba di Jakarta pada Kamis (14/11/2024). Gaya mewah Lisa BLACKPINK saat tiba di Jakarta pun menuai sorotan.

Berdasarkan video yang diunggah akun X @blackpinkglobal, tampak Lisa yang memakai pakaian santai. Perempuan kelahiran Thailand itu memakai celana panjang dan hoodie yang menutupi kepalanya.

Ia berjalan dari samping private yang telah parkir di runway sambil didampingi beberapa orang termasuk manajernya.

Tak lama berjalan, Lisa BLACKPINK pun dijemput dengan mobil Rolls-Royce jenis Spectre warna abu-abu.

Sebagai informasi, kedatangan Lisa BLACKPINK ke Jakarta dalam rangka fan meetup solo nya yang akan digelar hari inj, Jumat (15/11/2024) di Beach City International Stadium (BCIS).