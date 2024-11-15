Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Rafathar Nonton Timnas Indonesia vs Jepang, Netizen: Kayak Anak SMA

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |19:42 WIB
Gaya Rafathar Nonton Timnas Indonesia vs Jepang, Netizen: Kayak Anak SMA
Gaya Rafathar Nonton Timnas Indonesia vs Jepang, Netizen: Kayak Anak SMA
A
A
A

Rafathar Malik Ahmad turut bersiap menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang hari ini, Jumat (15/11/2024) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak sendirian, putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu juga mengajak teman-temannya untuk menonon pertandingan sepak bola ini.

Momen Rafathar siap nonton Timnas Indonesia vs Jepang itu dibagikan di akun Instagram, @raffinagita1717. Terlihat Rafathar bersama kedua temannya kompak mengenakan jersey Merah Putih untuk mendukung penuh Timnas Indonesia.

“Dukung @timnasindonesia. Ayooo Garuda Indonesia,” tulis akun Raffi dan Nagita, Jumat (15/11/2024).

Penasaran, seperti apa gaya kece dan tampan Rafathar saat hendak nonton Timnas Indonesia vs Jepang malam ini? Yuk simak posenya!

1. Kompak Pakai Jersey Indonesia

Gaya Rafathar Nonton Timnas Indonesia vs Jepang
Gaya Rafathar Nonton Timnas Indonesia vs Jepang

Rafathar bersama kedua sahabatnya kompak mengenakan jersey Timnas Indonesia sebelum nobar menyaksikan pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang. Terlihat ketiga bocah ini mengenakan jersey merah dengan lambang burung Garuda.

Rafathar pun terlihat tampan dan kece dalam balutan jersey tersebut. Lucunya, ketiganya asyik pose mewing yang lagi viral, yakni memperlihatkan garis rahang mereka.

2. Pose Nyeleneh Bareng Sahabat

Gaya Rafathar Nonton Timnas Indonesia vs Jepang
Gaya Rafathar Nonton Timnas Indonesia vs Jepang

Tak cuma tampil kece dengan jersey Indonesia, Rafathar dan kedua temannya juga terlihat menggemaskan dengan pose mewing. Ketiganya bak ABG remaja yang ikut tren sekaligus siap mendukung tim sepak bola Tanah Air.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
