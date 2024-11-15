Bagaimana Cara Membuat Mantan Mengejar-ngejar Kita Lagi?

Cara membuat mantan mengejar-ngejar kita lagi menarik diketahui. Saat Anda mengembangkan strategi sendiri tentang cara membuat mantan mengejar Anda, teruslah berproses pada diri sendiri apakah Anda masih ingin kembali bersama dan bermesraan.

Merayu menjadi salah satu kesenangan dalam berpacaran serta menjalin hubungan mesra dan hal itu dapat menyuntikkan energi segar yang Anda butuhkan untuk membuat hubungan lama Anda berhasil dalam jangka panjang.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (15/11/2024), Okezone telah merangkum cara membuat mantan mengejar-ngejar kita lagi, sebagai berikut.

Cara Membuat Mantan Mengejar-ngejar Kita Lagi

1. Fokus Pengembangan Diri

Wanita menginginkan pasangan yang fokus pada pertumbuhan pribadi. Untuk mendapatkan perhatiannya, pastikan Anda berusaha menjadi diri sendiri yang terbaik. Identifikasi beberapa tujuan yang penting bagi Anda, lalu mulailah berusaha untuk mencapainya.

2. Perbaiki Masalah yang Menyebabkan Putusnya Hubungan

Tunjukkan padanya bahwa Anda telah berubah. Jika Anda memiliki masalah dalam hubungan, dia mungkin ragu untuk jatuh cinta lagi kepada Anda. Untungnya, Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Bertanggung jawablah atas kesalahan apa pun yang Anda buat dan cobalah untuk menjadi lebih baik di masa mendatang

3. Lakukan Sesuatu Positif yang Mengejutkan

Tunjukkan padanya bahwa Anda lebih dari yang disadarinya. Dia mungkin mengira dia tahu segalanya tentang Anda sejak Anda berkencan, jadi tunjukkan padanya bahwa dia salah. Cobalah sesuatu yang baru dan menarik yang selalu menarik minat Anda. Orang-orang menyukai kejutan, jadi Anda akan langsung menarik perhatiannya.