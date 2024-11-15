Advertisement
HOME WOMEN LIFE

8 Arti Kupu-Kupu Masuk Rumah yang Perlu Anda Ketahui

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |19:02 WIB
8 Arti Kupu-Kupu Masuk Rumah yang Perlu Anda Ketahui
8 Arti Kupu-Kupu Masuk Rumah yang Perlu Anda Ketahui (Foto: Freepik)
A
A
A

Sebanyak 8 arti kupu-kupu masuk rumah yang perlu anda ketahui agar tidak salah kaprah. Kupu-kupu merupakan hewan yang terkenal karena keindahannya. Hasil metamorfosis dari ulat ini memiliki sayap yang cantik dengan warna-warna yang indah.

Kupu-kupu juga dapat menjadi indikator perubahan lingkungan sekitar. Sebab, hewan ini diketahui tidak sembarang datang dan hinggap di suatu tempat. Biasanya, mereka hanya hinggap di lingkungan tertentu yang dirasa cocok.

Karena kebiasaan ini pula, kupu-kupu yang masuk ke rumah kerap diartikan dengan berbagai macam mitos dan kepercayaan. Ada banyak sekali arti kupu-kupu masuk rumah mulai yang baik maupun yang buruk.

Berikut 8 arti kupu-kupu masuk rumah yang perlu anda ketahui.

Akan ada tamu

Mitos paling umum kupu-kupu masuk rumah maka berarti akan ada tamu yang datang. Hal ini bisa menjadi pertanda baik maupun buruk karena bisa saja tamu yang hadir adalah tamu tak diduga yang membawa keburukan.

Kematian

Dalam beberapa kepercayaan, kupu-kupu juga dianggap sebagai tanda kematian. Saat kupu-kupu masuk rumah, maka itu adalah jiwa orang telah meninggal.

Penyakit

Kepercayaan lain juga menyebutkan jika kupu-kupu masuk rumah adalah pertanda akan ada penyakit. Hal ini dipercaya karena hewan cantik ini dianggap membawa energi negatif yang akan membuat penghuni rumah menjadi sakit.

 

Halaman:
1 2
      
