Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Richelle Skornicki, Remaja 15 Tahun Diduga Pacar Baru Aliando Syarief

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |20:08 WIB
Profil Richelle Skornicki, Remaja 15 Tahun Diduga Pacar Baru Aliando Syarief
Aliando Syarief dan Richelle. (Foto: Ist/X)
A
A
A

Baru-baru ini publik tengah dihebohkan dengan kisah asmara actor Aliando Syarief. Santer kabar bintang sinetron itu mengencani aktris muda sekaligus adik artis Sandrina Michelle, Richelle Skornicki.

Publik pun heboh mengatahui dugaan hubungan keduanya. Pasalnya, usia mereka terpaut cukup jauh yang mana Richelle baru berumur 15 tahun, dan Aliando kini berusia 28 tahun.

Lantas, siapa sosok Richelle Skornicki, remaja yang diduga jadi pacar baru Aliando? Yuk simak profilnya dirangkum Okezone, Jumat (15/11/2024).

Richelle Skornicki merupakan aktris muda Tanah Air. Dara cantik ini lahir pada 22 Maret 2009 di Jakarta.

Memiliki nama asli Richelle Georgette Skornicki, remaja 15 tahun itu memulai karier di dunia hiburan sejak usia enam tahun sebagai model. Ia kemudian dikenal setelah membintangi film "This is Cinta" pada tahun 2015.

Setelahnya, Richelle juga membintangi film lainnya. Salah satunya ialah “Cinta setelah Cinta” yang tayang pada tahun 2020.

Aliando Syarief

Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai proyek lainnya, baik di layar lebar maupun televisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/612/3168081//patah_hati-71oq_large.jpg
Kenapa Susah Move On dari Mantan Menurut Psikologi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/612/3151772//olla_ramlan-ACFr_large.jpg
Potret Kedekatan Teuku Ryan dan Olla Ramlan, Dua Sejoli yang Digosipkan Pacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/612/3141624//lesti_kejora-0ElG_large.jpg
Profil dan Perjalanan Karier Lesti Kejora, Pedangdut yang Dilaporkan Terkait Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/612/3130951//jessica_iskandar_dan_keluarga-wZFu_large.jpg
Profil Jessica Iskandar, Ibu 3 Anak yang Sukses di Dunia Hiburan hingga Menggeluti Bisnis Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/612/3118881//azizah_salsha-k3ew_large.jpg
Profil dan Potret Azizah Salsha Istri Pratama Arhan: Hobi Olahraga dan Kerap Tampil Modis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/612/3116514//omara_dan_prilly_latuconsina-AbmB_large.jpg
Prilly Latuconsina Bucin ke Omara Esteghlal: Laki-Laki yang Aku Cari Selama Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement