Profil Richelle Skornicki, Remaja 15 Tahun Diduga Pacar Baru Aliando Syarief

Baru-baru ini publik tengah dihebohkan dengan kisah asmara actor Aliando Syarief. Santer kabar bintang sinetron itu mengencani aktris muda sekaligus adik artis Sandrina Michelle, Richelle Skornicki.

Publik pun heboh mengatahui dugaan hubungan keduanya. Pasalnya, usia mereka terpaut cukup jauh yang mana Richelle baru berumur 15 tahun, dan Aliando kini berusia 28 tahun.

Lantas, siapa sosok Richelle Skornicki, remaja yang diduga jadi pacar baru Aliando? Yuk simak profilnya dirangkum Okezone, Jumat (15/11/2024).

Richelle Skornicki merupakan aktris muda Tanah Air. Dara cantik ini lahir pada 22 Maret 2009 di Jakarta.

Memiliki nama asli Richelle Georgette Skornicki, remaja 15 tahun itu memulai karier di dunia hiburan sejak usia enam tahun sebagai model. Ia kemudian dikenal setelah membintangi film "This is Cinta" pada tahun 2015.

Setelahnya, Richelle juga membintangi film lainnya. Salah satunya ialah “Cinta setelah Cinta” yang tayang pada tahun 2020.

Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai proyek lainnya, baik di layar lebar maupun televisi.