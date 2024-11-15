Resah Produk Sering Dicuri, Supermarket Jual Susu Formula Pakai Kupon

Aksi pencurian susu formula di sejumlah minimarket dan supermarket kerap terjadi dan viral di media sosial. Seperti diketahui, susu formula dijual di pasaran dengan harga yang tinggi sehingga kerap mengundang aksi pencurian.

Kerap menjadi incaran pencuri, pegawai minimarket atau supermarket pun memutar otak, hingga memutuskan menggunakan kupon untuk setiap pembelian susu formula. Seperti yang diterapkan di salah satu supermarket.

Video ini viral usai diunggah akun TikTok, @siska_beauty.id. Video tersebut memerlihatkan rak susu formula di salah satu supermarket yang justru hanya berisikan kupon-kupon, bukan produk susu formulanya.

“Harusnya semua supermarket gini sih. Susu bayi mahal soalnya. Kasihan kalau kasir yang harus ganti rugi,” tulis akun itu dikutip Jumat (15/11/2024).

Kupon tersebut digantungkan tepat di bagian rak susu formula ini. Di kupon itu, tertera nama produk susu, gambar kemasan, brand hingga keterangan usia. Kupon susu formula tersebut juga diletakan sesuai dengan harga-harganya.

Nantinya, para pembeli tinggal mengambil kupon tersebut sesuai dengan susu formula apa yang akan dibeli dan membawanya ke kasir. Setelahnya, karyawan supermarket ini akan membawakan susu formola yang sesuai dengan kupon tersebut.

Aksi pemakaian kupon untuk pembelian susu formula di supermarket ini diduga bertujuan untuk mengantisipasi tindakan pencurian yang bisa merugikan para karyawan. Bila dilihat, harga susu formula tersebut cukup beragam, mulai dari Rp100 ribu hingga sekitar Rp400 ribu.